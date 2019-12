Boca defiende la punta Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO ARCHIVO ¿SERA EL ULTIMO? Es probable que el rafaelino Gustavo Alfaro no continúe en el Xeneixe el próximo año.

Boca, puntero de la Superliga junto a Argentinos Juniors, defenderá hoy esa posición de privilegio cuando visite a Rosario Central, en un partido correspondiente a la 16ª fecha del certamen y que se dará al mismo tiempo en que en la Bombonera estén contando los votos de las elecciones a presidente del club. El encuentro se jugará desde las 19.40 en el Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Diego Abal y la televisación de Fox Sports. El elenco de La Ribera (29) vive días complicados por la caliente interna política que atraviesa el club, por lo que los dirigidos por Gustavo Alfaro deberán abstraerse de ese condicionante, algo que no pareció haber ocurrido en el reciente empate como local con el otro líder, Argentinos Juniors (0-0). Hoy, los futbolistas "xeneizes" no escucharán cánticos políticos -no hay público visitante-, pero tendrán acción en un terreno de juego en el que Boca no gana desde el año 2006. En cuanto a la conformación del equipo, Alfaro -en el que podría ser su último partido en Boca- volverá a estar condicionado por las lesiones. En tanto, el "Canalla" (23) es el equipo de los que pelea por la permanencia que más puntos sumó, pero su magro promedio lo obliga a no dar tregua y seguir cosechando unidades.



EN EL MONUMENTAL

Por su parte, River buscará hoy un triunfo que le permita ubicarse en la punta de la Superliga cuando reciba a un San Lorenzo en alza, en la continuidad de la 16ª jornada de la Superliga. El encuentro se disputará a partir de las 21.45 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports. River tiene 27 unidades, dos menos que los líderes Boca y Argentinos Juniors, y para poder quedar en lo más alto de la tabla deberá ganar y esperar que previamente el elenco de La Ribera no derrote a Rosario Central y que el equipo de La Paternal no venza a Estudiantes de La Plata el próximo lunes. El conjunto de Núñez viene de obtener una victoria por 3 a 2 en su visita a Newell´s, mientras que San Lorenzo viene de derrotar como local a Patronato de Paraná por 2 a 0 y el entrenador Diego Monarriz decidió no hacer variantes por lo cual pondrá en cancha a los mismos once que empezaron jugando ante el elenco entrerriano. El elenco de Boedo tiene 23 unidades y buscará ganar para cerrar bien el año deportivo y no quedar tan lejos de la punta de la Superliga de cara a la segunda parte del certamen que se reiniciará en enero de 2020.

En los otros partidos de este domingo, Gimnasia y Esgrima La Plata intentará conseguir un triunfo cuando reciba al sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido clave por el promedio. El encuentro se jugará a partir de las 17.35 en el estadio Juan Carmelo Zerillo con Ariel Penel como árbitro principal y televisación de TNT Sports. Gimnasia La Plata igualó 1 a 1 en su visita a Banfield, está último en la tabla de los promedios, necesita sumar de a tres. En tanto, Central Córdoba empató 1 a 1 como local ante Rosario Central y el entrenador Gustavo Coleoni preservará jugadores pensando en la final de Copa Argentina que se disputará el viernes 13 de diciembre en Mendoza, ante River. Por último, Defensa y Justicia se enfrentará como local a un Godoy Cruz necesitado de victoria, a partir de las 17.35 en el estadio Norberto Tomaghello con el arbitraje de Lucas Comesaña y televisado por Fox Sports Premium.