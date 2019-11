Inferiores, las Copas llegan a su definición Deportes 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Primera A. Se jugó la cuarta fecha de las revanchas y el próximo sábado se disputará el último capítulo. Todo lo ocurrido y lo que se viene.

FOTO WEB EN EL AUTÓDROMO. / Atlético de Rafaela recibió a Ferrocarril del Estado y se quedó con los 18 puntos que hubo en juego.

La temporada oficial de Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol va llegando a su final. Se vienen los últimos encuentros del 2019, expectantes por la fiesta de fin de año que se realizará el próximo viernes 29 de noviembre en el salón cubierto “Elías David”, del club Argentino Quilmes.

Por el lado de la Copa de Oro, la Quinta División ya quedó en manos de Atlético de Rafaela, lo mismo ocurrió con la Sexta, Pre-Novena y la Infantil 2007 que suma.

En Séptima y Novena, la ‘Crema’ ya se había asegurado el primer lugar la fecha pasada.

En Octava, Atlético llega a la última como líder con 17 puntos, pero con 14 viene Ben Hur.

En la 2007, Atlético lidera con 16, seguido por Ferro con 13. Mientras que en la 2008, Unión sigue siendo líder con 17, queda libre en la última y Atlético llega con 14.

La Copa de Plata tiene a Brown consagrado en Quinta,

Recordando que Argentino Quilmes se había asegurado el primer lugar, la fecha pasada, en Sexta .

En Séptima el líder es 9 de Julio, con 19 puntos, seguido por Brown con 18. La Octava está por demás de pareja, con Peñarol puntero con 19, Brown 18, Quilmes 17 y 9 de Julio 16. Algo similar sucede en Pre-Novena, con Peñarol con 22, 9 de Julio 20 y Quilmes 19. Por el lado de la Novena, Peña manda con 20 y lo sigue Independiente San Cristóbal con 17.

En la 2007, el ‘León’ lidera con 22 y Brown lo sigue con 20; mientras que la 2008 tiene a Peñarol con 20, Sportivo Norte 19 y 9 de Julio 17.

Todo lo sucedido en la cuarta fecha de las revanchas, goleadores y lo que se viene para cada uno:



COPA DE ORO



Quinta División: Atlético de Rafaela 1 (Santino Turina) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión 3 (Maximiliano Bono x 3) vs Ben Hur 2 (Alexis Miranda y Andrés Bruno).



Sexta División: Atlético de Rafaela 4 (Juan Ignacio López, Emanuel Querini, Tomás Benassi y Santiago Varela) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión 2 (Julián Kerk y Héctor Villarruel) vs Ben Hur 3 (Agustín Bianciotto, Dante Lovera y Luciano Ojeda).



Séptima División: Atlético de Rafaela 1 (Tomás Aguirre) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión 2 (Federico Salame y Facundo Onysiv) vs Ben Hur 2 (Thiago Comalia y Federico Dunky).



Octava División: Atlético de Rafaela 3 (Alejo Domínguez x 2 y Felipe Pauloni) vs Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos), Unión 0 vs Ben Hur 2 (Kevin Mansilla y Federico Rodríguez).



Novena División: Atlético de Rafaela 1 (Martín López) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión 5 (Ignacio Escobar, Julián Villarruel x 2 y Thiago Strak x 2) vs Ben Hur 0.



Pre-Novena: Atlético de Rafaela 6 (Manuel Gómez, Ignacio Minighini, Misael Rodríguez x 2, Marcelo Albuatti, Santino Stricker) vs Ferrocarril del Estado 0, Unión 0 vs Ben Hur 1 (Agustín Narbona).



Categoría 2007: Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Gino Franzetti), Ben Hur 2 (Matías Bertero y Mateo Bujonak) vs Unión 2 (Manuel Beltramino y Pau Epstein).



Categoría 2008: Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Diego Maciel), Ben Hur 5 (Pedro Barra, Stéfano Casale, Valentini Milanese, Tomas Franza) vs Unión 0.



Próxima fecha (10ª y última): Ferrocarril del Estado vs Ben Hur, Deportivo Libertad vs Atlético de Rafaela. Libre: Unión de Sunchales.



COPA DE PLATA



Quinta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 3 (Lucas Farías, Lautaro Monzón y Leonardo Cejas), Argentino Quilmes 2 (Lautaro Alegre y Gian Sposito) vs 9 de Julio 1 (Leandro Lescano), Brown de San Vicente 4 (Guillermo Ensabella x 2 y César Berazategui x 2) vs Peñarol 0.



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 2 (Gabriel Gorosito y Owen Escobar), Argentino Quilmes 1 (Martín Villafañe) vs 9 de Julio 1 (Lorenzo Peretti). A Peñarol le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Séptima División: Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 1 (Yamil Vera), Argentino Quilmes 1 (Agustín Herrlein) vs 9 de Julio 3 (Elías Ardissono, Matías Mendoza y Nahuel Chizzini), Brown de San Vicente 1 (Ignacio Fissore) vs Peñarol 1 (Esteban Aimar).



Octava División: Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 0, Argentino Quilmes 3 (Santiago Zbrun, Gian Luca Guenzi y Facundo Gongora) vs 9 de Julio 1 (Rodrigo Senn), Brown de San Vicente 0 vs Peñarol 0.



Novena División: Independiente San Cristóbal 0 vs Sportivo Norte 0, Brown de San Vicente 0 vs Peñarol 2 (Marcelo Alfonzo x 2). A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Pre-Novena: Argentino Quilmes 0 vs 9 de Julio 0.



Categoría 2007: 9 de Julio 3 (Juan Ante x 2 y Uriel Cabrera) vs Argentino Quilmes 0, Peñarol 0 vs Brown de San Vicente 1 (Pedro Arrieta). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Sportivo Norte 3 (Gabriel Feulien, Axel Salias y Thiago Stefano) vs Independiente San Cristóbal 1 (Víctor Vergara), 9 de Julio 1 (Alejandro Bruneri) vs Argentino Quilmes 1 (Laureano Valiente), Peñarol 4 (Ezequiel Armenta x 2 y Martín Narváez x 2) vs Brown de San Vicente 0.



Próxima fecha (10ª, última): Peñarol vs Independiente San Cristóbal, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes.

Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localias.