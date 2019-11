Sin Meli Gretter, no hubo chances para las Gigantes

Las Gigantes cayeron el domingo ante Brasil por 77-55 y se marcharon de Bahía Blanca sin victorias, en el torneo clasificatorio al Preolímpico de Tokio 2020. El público reconoció la entrega del equipo con una estruendosa ovación final. Recordemos que no pudo ser parte de la competencia la rafaelina Melisa Gretter, ya que no pudo recuperarse completamente de la lesión sufrida en una mano en las finales de la Liga brasilera.

Después de dos caídas en igual cantidad de presentaciones (ante Colombia y Estados Unidos), el equipo nacional debía ganar por 16 para pasar segundo gracias a la diferencia de gol. Con la necesidad y el apoyo de la gente en Bahía Blanca hubo un gran primer cuarto de Las Gigantes, con una intensidad defensiva no antes vista en el Preclasificatorio Olímpico.

Las de Leo Costa gozaron de una certera Andrea Boquete y de Luciana Delabarba imparable en el uno contra uno. Si las nuestras no abrieron ventaja amplia fue por la excelente mano a distancia de Damiris Dantas.

En el segundo cuarto las cosas se complicaron por un mal pasaje ofensivo de Argentina, que desencadenó en puntos rápidos para Brasil; con Erika De Souza viniendo desde el banco marcó diferencias en el juego interior, y Aunque se recostó en zona, no pudo frenar la sangría. El minuto de cierre encadenó tres acciones positivas de Las Gigantes para solo irse al descanso abajo por 9. Después del descanso Argentina entró a echar el resto en defensa y mantuvo minutos sin que le anoten, pero el trabajo no lo complementó en el otro costado, fallando canastas claras o equivocando los caminos.

Una vez superada la etapa de letargo, Brasil castigó con Paixao de tres y se reactivó, entrando al parcial final ganando por 19. En los diez definitorios, Argentina ajustó en la presión extendida y obtuvo recuperaciones, pero nuevamente la ineficacia desde el perímetro imposibilitó que Las Gigantes se acerquen. Brasil, manteniendo la brecha sin exigirse, se impuso 77-55 para sacar pasaje al preolímpico de febrero (junto a Estados Unidos). Argentina culminó 0-3 y con mucho margen de mejora, apuntándole al Sudamericano del año próximo.