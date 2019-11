Federer en Argentina

BUENOS AIRES, 19 (NA) - El tenista suizo Roger Federer, 3 del ránking mundial, admitió ayer que pese a que será una exhibición, el próximo miércoles va a "jugar en serio" ante el alemán Alexander Zverev, su rival en su segunda visita a la Argentina en el Arena Parque Roca, donde intentará "probar cosas" para irse como un "mejor jugador".

"El miércoles voy a salir a la cancha a jugar en serio y probar algunas cosas. Tenemos que terminar la gira siendo mejores jugadores", anunció el suizo, de 38 años, quien estará unas 36 horas en Buenos Aires -hoy estará en Chile- pero no quiso anunciar si realizará algún viaje relámpago.

Federer, como en casi todas sus conferencias, respondió acerca de su posible cercanía con el retiro como profesional, aunque prefirió mantenerlo lejos por el momento. "Creo que en 2009 me lo preguntaron por primera vez, pasaron diez años y acá estoy. Estoy exactamente donde deseaba estar a esta edad. Es mucho trabajo mantenerse. Esperaba jugar hasta los 35-36 y acá estoy, en una nueva dimensión", afirmó durante el encuentro en el hotel Hilton porteño.

Consultado por NA, para este tramo final de su carrera, Federer no dudó en elegir "la derecha de Del Potro y el revés de Nalbandian" para incorporar dentro de su gran abanico de golpes.