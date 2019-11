Será para Defensores o Atlético Deportes 18 de noviembre de 2019 Redacción Por FUTBOL FEMENINO

Se disputó este domingo la sexta fecha del torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Rafaelina, en las canchas de Argentino Quilmes (donde hizo las veces de local Ben Hur) y Sportivo Norte. Volvieron a ganar Defensores y Atlético, con lo cual entre ellos se determinará el campeón cuando se enfrenten en la última fecha. El equipo de Frontera llega un punto arriba. 9 de Julio empató y resignó sus chances.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Cancha Argentino Quilmes: Atlético Rafaela 10 – La Hidráulica 0.

Goles: Aldana Córdoba, Rocío Albornoz, Giulliana Ponzetti -2-, Emilse Albornoz -2-, Eliana López, Valeria Falconi -2- y Camila Juarez (AR). En Reserva ganó Atlético Rafaela 1-0.

Ben Hur 1 (María Sotelo) – Dep. Libertad 3 (Carina Ledesma -2- y Gabriela Toledo).

Estadio Sportivo Norte: 9 de Julio 0 – Argentino de Vila 0. Reserva: ganó Vila 2-0.

Sp. Norte 0 – Defensores de Frontera 7.

Goles: Jesica Cabrera -4-, Vanesa Sabala, Carla Alvarez y Antonella Luque (DF). En Reserva empataron 1-1.

Posiciones: Defensores de Frontera 16 puntos; Atlético Rafaela 15; 9 de Julio 13; Sportivo Norte y Libertad 7; Argentino de Vila 5; Ben Hur 3 y La Hidráulica 1.

Próxima fecha (última): Sp. Norte vs. Ben Hur; Vila vs. Libertad; Atlético vs. Defensores y La Hidráulica vs. 9 de Julio.