Para AMSAFE, la medida es "extorsiva"

El gremio de docentes públicos santafesinos, AMSAFE, criticó la iniciativa del gobierno de premiar a los maestros que mantengan una asistencia perfecta, calificándola como "extorsiva". Además, hizo hincapié en la necesidad de salarios y condiciones de trabajo dignas. De esta forma, el sindicato se pronunció en contra del programa "Plan Asistencia Perfecta", el cual otorga incentivos económicos a los docentes públicos que no faltan a su trabajo durante el mes. "Lo que el gobierno llama «premio», se debe llamar «presentismo»; le dice premio, pero es un presentismo", enfatizó el secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso. Sostuvo que "el camino es equivocado, porque el camino debe ser el de mejores condiciones de trabajo y salarios. No castigar a los trabajadores de la educación". "Esta definición unilateral que toma el gobierno es volver a la década del 90, es volver al presentismo", apuntó Alonso. Y fundamentó: "Obligarnos a ir a trabajar enfermos. Aquella compañera o aquel compañero que esté en licencia por enfermedad, maternidad o atención de familiar enfermo, va a tener que ir a trabajar igual porque el gobierno está extorsionando con este plus salarial".

En esa línea, señaló: "desde AMSAFE decimos claramente que vamos a defender nuestros derechos salariales y laborales. En la paritaria vamos a exigir claramente que se de marcha atrás con esta definición unilateral". Y remató: "Lo decimos con mucha firmeza, le dicen premio pero es presentismo. No vamos a aceptar retroceder en nuestras condiciones laborales. Queremos salarios dignos y mejores condiciones para enseñar y para aprender".

Igualmente, el gremio emitió un comunicado en respuesta a lo anunciado por el gobierno provincial. “Este anuncio inconsulto significa un claro retroceso en nuestros derechos y nos retrotrae a épocas pasadas en las que la variable de ajuste era la salud de nuestros compañeros y compañeras, épocas a las que no queremos volver”, expresa el documento. Según indicaron los docentes, “los premios y los castigos no son el camino. Exigimos salarios dignos y mejores condiciones de trabajo”. A continuación, manifiestan que “un gobierno que hizo campaña hablando de su interés por educación hace sobre los trabajadores y trabajadoras la más clásica receta de ajuste y recorte de derechos. Consideramos que este anuncio se enmarca las mismas políticas con las que el gobierno nacional está desfinanciando la educación y que no contribuye de ninguna manera a mejorar la situación de las escuelas con alumnos y alumnas pauperizados y edificios en malas condiciones”. Por último, dispararon que “parece más fácil atacar los derechos de los trabajadores trabajadoras que reclamar ante el gobierno nacional lo que legalmente corresponde. Decimos no a cualquier intento de ajuste”.