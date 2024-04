Paritaria Central: Provincia ofreció un 10 % por abril y mayo

La Provincia y los gremios estatales de UPCN y ATE se reunieron este lunes en Santa Fe para dar continuidad a los puntos acordados durante la paritaria Central. En el encuentro de hoy se propuso un 10 % para el recupero del poder salarial de los agentes públicos por los meses de abril y mayo, atendiendo la situación inflacionaria que vive el país.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró que “el aumento es sobre los salarios vigentes: si lo tenemos que calcular sobre diciembre estaríamos hablando de un incremento de acumulado del 15%”, y al mismo tiempo destacó que este gobierno está incrementando el salario por arriba de la inflación y lo que queremos es llegar a un acuerdo en las instancias diálogo”.

“La propuesta que se hizo tiene contemplada la evolución de los recursos de la provincia, lo que nos permite componer la posibilidad de participar a los trabajadores en la misma proporción que aumentan esos recursos; por eso se determinó que los dos meses tengan un incremento del mismo monto”, señaló el funcionario.

El ministro de Economía señaló que “en marzo la provincia tuvo un déficit” lo que “obliga a ser cuidadosos con los recursos”. “Veníamos de un equilibrio, pero el mes de marzo ya nos marca un déficit de 22.000 millones de pesos, no es casualidad, es justamente el mes donde comenzaron las recomposiciones a cuenta de la paritaria 2024. Eso nos obliga a seguir siendo cuidadosos con la evolución de los recursos y las posibilidades de recomposición de los salarios”, afirmó.

Por último, Olivares expresó: “Estamos tratando de ser cuidadosos con los recursos del Estado, que al mismo tiempo están siendo necesarios para sostener una evolución de la obra pública, para sostener los gastos en salud, que están acusando el impacto de la reducción de las transferencias automáticas del Estado nacional y en ese esquema, es donde no estamos diciendo que no podemos actualizar los salarios, sino que estamos con la voluntad de actualizarlos cada mes en la medida que esos recursos lo permitan”.

Por su parte, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, indicó que “esta es la oferta posible que tiene el Gobierno de la Provincia para sus trabajadores públicos; somos muy responsables de los fondos públicos que es mucho más que pagar sueldos por lo que ofrecimos los incrementos razonables para las cuentas públicas”.

Participaron de la reunión los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; y de Economía, Pablo Olivares; el secretario general de UPCN, Jorge Molina; y el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor.