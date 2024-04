Para los gremios, la oferta de la Provincia es "insuficiente"

Enojados con la oferta, los gremios docentes definirán el viernes en Asamblea la propuesta presentada por el gobierno, que es igual a la ofrecida a los gremios estatales, un 10% para abril y mayo. "El ofrecimiento no da cuenta de la situación económica que vivimos", dijo Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE. Mientras tanto, no se descartarían nuevas medidas de fuerza.

DISGUSTADO. El gremialista Rodrigo Alonso, de Amsafe, no quedó conforme con el nuevo ofrecimiento paritario de la Provincia.

Los docentes nucleados en Amsafe (maestros públicos) y Sadop (docentes particulares) recibieron este lunes del gobierno provincial en un nuevo encuentro paritario la misma oferta salarial que más temprano se les hizo a los estatales de la administración central: el pago de un aumento de un 5% en abril y otro 5% para mayo; en una modalidad que propone la bimestralidad de la discusión salarial, pero que de inmediato fue rechazada por las cúpulas de los sindicatos.

Sin embargo, el gobierno hizo su propia cuenta y remarcó que el aumento es del 15,4% en dos tramos: es que la Casa Gris toma como punto de partida el sueldo de diciembre y no el de marzo. Así la suba sería del 7,7% para abril y otro 7,7 % para mayo.

"Ratificamos que la propuesta de aumento salarial no da cuenta de la inflación que tuvimos los primeros meses del año. Tampoco da cuenta la deuda que tiene la Provincia con los activos y pasivos, ni de la pérdida que sufrimos por la quita del incentivo docente", dijo Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafe al término del encuentro paritario. También el gremialista indicó que en esta paritaria "volvimos a expresar que nosotros queremos discutir sobre el ausentismo docente pero no estamos dispuestos a discutir sobre un premio o un castigo. Volvemos a rechazar el premio que para nosotros es un presentismo. Ya hay compañeras y compañeros que están yendo enfermos a trabajar para poder tener este pequeño plus salarial", advirtió.

Un otro tema en agenda fue el proyecto de modificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, algo que encendió el debate cuando el propio gobernador santafesino Maximiliano Pullaro comparó: "No puede ser que un kiosquero termine pagando con sus impuestos el déficit de la Caja". En tal sentido, Alonso manifestó su "preocupación y rechazo a cualquier modificación del régimen jubilatorio. Volvimos a expresar en la mesa paritaria que estamos ante políticas que ya vivimos en Santa Fe: rebaja salarial, presentismo, y reforma jubilatoria. Expresamos claramente nuestra preocupación por la situación de la obra social".

Más allá del rechazo de los dirigentes la nueva oferta será puesta en consideración a las bases docentes. "Pero está claro que no da cuenta de la grave situación que estamos atravesando las trabajadoras y los trabajadores de la educación activos y jubilados", adelantó Alonso.

En cuanto al debate sobre esta oferta, indicó que se pondrá a consideración de los maestros la decisión a través de mociones en los 19 departamentos de la provincia y que en la Asamblea Provincial convocada para este viernes definirán si aceptan o rechazan el 10% de aumento para los meses de abril y mayo.

Por su parte, desde Sadop, Pedro Bayugar se manifestó en consonancia con Alonso en relación al porcentaje y agregó que la Provincia tiene fondos "para incrementar el salario conforme a la inflación". En tanto, llevarán adelante la Asamblea de Delegados el día viernes.

NO CONVENCIO

Más temprano, y tal como estaba previsto, las autoridades de gobierno se reunieron con los representantes de los gremios de ATE y UPCN para continuar con la discusión de la paritaria central y se realizó una propuesta salarial que no los dejó conformes. La misma fue una suma bimestral: 5% para el mes de abril y otro 5% para mayo.

A la salida del encuentro, Jorge Molina, representante de UPCN manifestó que "tuvimos una propuesta por parte del poder ejecutivo que es del 5% para abril y otro 5% para mayo. Estuvimos más de dos horas intentando mejorarla, pero es la posición del gobierno fundado en los recursos provinciales". "Para nosotros es insuficiente, no refleja la necesidad de trabajadores, por lo que nos reuniremos en comisión directiva y hablaremos con los delegados para transmitirles la decisión de cómo seguir. Nosotros no queremos crear falsas expectativas, en cuanto cuál sería el número que querríamos alcanzar, especialmente dada la situación de crisis económica pero la propuesta no fue lo que esperábamos", agregó.

A su turno, Marcelo Delfor, representante de ATE afirmó: " Tal cual dijo Molina, nosotros rechazamos esta propuesta. Ahora evaluaremos en cada uno de los cuerpos orgánicos cómo la semana que viene responderemos a esta propuesta, sin descartar que seguramente podría haber una medida de fuerza". En tanto agregó: "Sobre la mesa las autoridades provinciales nos hicieron saber que al día de hoy el elemento determinante para la realización de la propuesta es la recaudación provincial".