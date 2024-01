Barraza: "allá seguramente se va a presentar un partido parecido"

(Por Darío Gutiérrez).- Conforme, pero medido. Sabiendo que por ahora una parte del trabajo se pudo hacer y que resta lo más importante. Así se lo notaba a Gustavo Barraza luego de la victoria de Ben Hur por 1 a 0 ante Coronel Aguirre en la tardecita-noche del sábado en el estadio Néstor Zenklusen.

El entrenador de Ben Hur, después del partido de ida por los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Regional Amateur, expresó que "la verdad que fue un partido duro, peleado, teníamos que ganar y se ganó. Es el primer tiempo, tenemos que ir el miércoles allá y seguramente se va a presentar un partido parecido. Ahora queda recuperar a los jugadores en lo físico y tratar de llegar de la mejor manera".

Sobre el tema de la diferencia conseguida, reconoció que "lo importante es ganar, si me dabas a elegir, me hubiera gustado hacerlo 3 a 0, pero es muy difícil. Son equipos muy parejos, yo creo que allá va a ser lo mismo. Tuvimos algunas complicaciones en la semana (en cuanto a algunas ausencias), ahora veremos como vamos a ir allá después de analizar el partido de hoy, y sacaremos las conclusiones tratando de armar el mejor equipo".

Respecto del rival y cómo se dio el encuentro, manifestó que "sabía que iba a jugar asi, tiene buenos jugadores, de buena técnica, con muchos jugadores en el medio rápidos. En los primeros 15 minutos no nos pudimos acomodar y nos ganaron un poco en el medio, pero luego nos acomodamos, y creo que encontramos algunos espacios que no pudimos terminar bien las contras, porque no encontramos el último pase. Sobre todo en la segunda parte cuando se vinieron más por la desesperación de empatar".

Respecto a la parte defensiva, valoró que "ellos no nos crearon ninguna situación clara en el primer tiempo, y después en el segundo por ahí en alguna pelota parada cuando cargaron con mucha gente, así que conforme con eso".



Barraza no quedó conforme con el arbitraje de Lucas Rodriguez, aunque trató de no profundizar sobre el desempeño del juez de Río Tercero. "No quiero hablar del arbitraje, pero nos llenó de amarillas. Sabíamos que enfrentábamos a un equipo pesado dentro del torneo, con nombre y por ahí en algún momento no se si le pesó al árbitro, no creo, pero me parece que algunas amarillas no eran. Las expulsiones a lo mejor si, pero ya está".

Respecto a recuperar futbolistas que no estuvieron en el primer encuentro de cara a la revancha, parece algo complicado. Barraza expresó que a Martín Rodriguez (desgarrado en un entrenamiento la semana pasada) "lo vamos a esperar hasta último momento porque es un jugador muy importante para nosotros, pero creo que es difícil que podamos contarlo".

Recordemos que el partido revancha se disputará en Villa Gobernador Gálvez el miércoles a las 17.30 y tendrá el arbitraje de Leandro Abrile, de Oncativo.