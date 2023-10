Sportivo y Peñarol inician su desafío en el Regional

Punto de partida para los equipos de la Liga Rafaelina este martes en el Torneo Regional Amateur. Luego de la fallida presentación de Ben Hur (ver aparte), este martes habrá duelo de equipos de nuestra ciudad en barrio Barranquitas, donde Sportivo Norte recibirá a Peñarol. El encuentro correspondiente a la Zona 8 dará comienzo a las 21 y será dirigido por Darío Suárez, con Franco Ceballos y Angelo Trucco como asistentes.

Teniendo en cuenta el protagonismo que tuvieron ambos equipos durante la temporada, se espera un entretenido encuentro. Sportivo es el campeón del Clausura y está disputando las finales del Absoluto con Ben Hur, mientras que Peñarol fue ganador de la Copa Departamento Castellanos.

Tanto los entrenadores Marcelo Varela como Hugo Togni han sumado interesantes refuerzos a sus escuadras, aunque en el caso de Sportivo seguramente todavía no serán titulares ya que la mayoría son jugadores de 9 de Julio que terminaron su participación el domingo en el Federal A. Son los casos de Sebastián Acuña, Augusto Baldasarre, Agustín Vera y Santiago Burkhard. También arribaron como incorporaciones los delanteros Baltazar Triverio y Leonardo Ochoa.

Peñarol sumó los delanteros Matías Tejeda (Tacural) y Jonathan Lastra (ex Libertad y 9 de Julio), Lorenzo Astudillo (ex Ben Hur, y que estaba en el fútbol pampeano). Recordemos que previamente se habían sumado Ariel Cólzera, Hugo Góngora, Claudio Albarracín y Nicolás Pautasso.

Hoy también se producirá el debut de los otros dos elencos de la Liga Santafesina. A las 21, en cancha de Independiente de Santo Tomé, Náutico El Quillá será anfitrión de la Universidad del Litoral, con el arbitraje de Juan Bonnin.