Mejoró el clima y se viene un domingo a pura Liga

Al fin un domingo a la mañana sin estar pendientes del clima y las reuniones de delegados en el fútbol liguista. La mejoría de este sábado ratifica la programación en todas las categorías.

Recordemos que la cuarta fecha del Apertura de Primera A arrancó el jueves con el triunfo como visitante de Libertad sobre 9 de Julio por 3 a 0, continuó el viernes con el empate 0 a 0 entre Ferro y Ben Hur, y seguirá de esta manera:

DOMINGO

* Atlético de Rafaela vs. Brown (12 hs Reserva y 13.30 hs. Primera).

* Atlético Esmeralda vs. Argentino de Vila (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Sportivo Norte vs. Atlético Juventud (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera).

* Deportivo Aldao vs. Quilmes (15 hs Reserva y *16.30 hs. Primera).

* Florida vs Peñarol (18.30 hs Reserva y 20 hs Primera).

LUNES 29

* Atl. María Juana vs. Unión (20 hs Reserva y 21.30 hs Primera).

PRIMERA B

Torneo Preparación / 5° fecha

Este domingo jugarán:

* Arg. Humberto vs Moreno Lehmann (10.30 hs Reserva y 12 hs Primera)

* Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

* San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera)

* Belgrano San Antonio vs. Sportivo Roca (14.30 hs Reserva y 16 hs. Primera)

* Deportivo Susana vs. Deportivo Bella Italia (14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera)

* Sportivo Aureliense vs. Juventud Unida de Villa San José (14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera)

* La Trucha FC vs. La Hidráulica (10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera – cancha Juv. Unida Bauer y Sigel).

* Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FBC (10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera).

El viernes empataron 0 a 0 Bochófilo Bochazo y Libertad de Estación Clucellas.

FÚTBOL FEMENINO

Sub 10 y Sub 14

Torneo Apertura / 1° Fecha

Cancha: Libertad de Sunchales

* Sub 10 a las 10.00 hs. Cicles Club vs. Peñarol

* Sub 10 a las 11.00 hs. 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela

* Sub 14 a las 12.00 hs. Atlético de Rafaela vs. Peñarol

* Sub 14 a las 13.15 hs. Ben Hur vs. Cicles Club

* Sub 14 a las 14.30 hs. Libertad de Sunchales vs. 9 de Julio

FÚTBOL SENIOR (LUNES)

Torneo Apertura / 2° Fecha

Cancha: Bochófilo Bochazo

* Brown de San Vicente vs. Quilmes (21.00 hs.)

* Bochófilo Bochazo vs. Atlético de Rafaela (22.15 hs.)

Libre: Moreno de Lehmann.