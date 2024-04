Quilmes lidera e Independiente lo escolta

Argentino Quilmes atraviesa un gran inicio en el torneo mayor del básquet rafaelino. El equipo dirigido por Gerardo Velazco consiguió este viernes un muy buen triunfo en la Fortaleza del Bicho ante Unión de Sunchales por 91 a 77 que le permite mantener el invicto y la punta del torneo "Jorge Cagliero".

El goleador en el elenco de Gerardo Velazco fue Marcos Viotti con 18 puntos, seguido por Alexis Bustamante con 16 y Lázaro Vacaflor con 15. En el anfitrión se destacó Manuel Porporatto con 21 puntos, seguido por Juan Furrer con 15.

Independiente obtuvo su tercer triunfo consecutivo. Fue como local ante Atlético de Rafaela por 89 a 79.

Dante Beninca fue el goleador local con 21 puntos, seguido por Luigi Marelli con 20 puntos. La Crema tuvo en Benjamín Caballero al goleador del partido con 24, mientras que Gonzalo Nasi anotó 13.

En Villa Rosas, Racing de San Cristóbal derrotó al local Peñarol por 58 a 51. El goleador del partido fue Federico Serrano, del elenco dirigido por Matías Rojas, con 22 puntos. Le siguió en el anfitrión Jeremías Hoffmann con 12. En la visita se destacó Brian Mackewicz con 16, seguido por Gonzalo Piri (14).

Recordemos que en la semana Libertad se había impuesto a Ben Hur por 70 a 67.

Posiciones: Quilmes 8 puntos; Independiente 7; Libertad, Racing y Atlético 6; Ben Hur 5; Unión 4; 9 de Julio y Peñarol 3.

Próxima fecha (5ª): Atlético vs. Racing; Independiente vs. Unión; Peñarol vs. Libertad y Quilmes vs. 9 de Julio. Libre: Ben Hur.