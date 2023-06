9 de Julio espera por Crucero

9 de Julio entrenó este viernes para ir ultimando detalles de cara al importante partido que sostendrá este domingo, desde las 17.30, en el estadio Germán Soltermam frente a Crucero del Norte de Misiones. El encuentro, correspondiente a la 15ª fecha de la zona 4, será dirigido por cordobés Fernando Rekers.

El entrenador Maximiliano Barbero trabajó en el aspecto futbolístico y táctico en el Coloso, recordando que en la semana se produjeron las incorporaciones de Leandro Larrea, Jeremías Kruger y Mateo Gutiérrez.

El probable equipo para recibir a los misioneros podría ser con Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Brian Peralta, Agustín López, Alex Salcedo y Wilson Ruiz Díaz; Fernando Nuñez y Román Bravo. De confirmarse este once titular, el único cambio respecto a la caída ante Gimnasia y Tiro sería el ingreso de Nuñez por Matías Loboa, para volver a jugar con dos delanteros. Igualmente, tras el entrenamiento matutino de este sábado se conocerá la lista de convocados.

Los demás encuentros de la fecha se jugarán también mañana: a las 16 Sol de América de Formosa vs. Juventud Antoniana de Salta, Joaquín Gil; a las 17 Central Norte vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Maximiliano Macheroni; y a las 18 Sarmiento de Resistencia vs. San Martín de Formosa, César Ceballo. Tiene fecha libre Boca Unidos de Corrientes.



NO JUEGA UNION

Recordemos que en esta fecha no jugará Unión de Sunchales, en la zona 3, ya que tendrá fecha libre.