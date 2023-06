CRAR fue campeón del Apertura

El sábado se produjo la definición del Apertura de la Zona A1 Rafaela de la FOSH, donde CRAR dependía de si mismo para consagrarse en primera y reserva. Recibiendo a Bella Italia, las dirigidas por Adrián Kieffer se impusieron por 8 a 1 en ambas categorías para obtener los títulos.

En la Intermedia, los goles del equipo Verde fueron de Maitena Zanabria -2-, Catherina Strauss -2-, Agostina Arnolfo, Lola Pronotti, Lucía Basualdo y Julieta Ruatta.

En primera anotaron para el campeón Guillermina Astudillo, Agostina Acosta, Victoria Bernardi -2-, Micaela Fenoglio, Milagros Alí -2- y Maitena Dubas. De los siete encuentros disputados, Círculo Rafaelino ganó cinco y empató dos, totalizando 19 puntos.

El subcampeonato quedó para 9 de Julio de Morteros que le ganó a Sportivo Norte por 2 a 1. Colomba Brizzio y Virginia Irazoqui anotaron para las cordobesas, y Sofía Quiroz para las norteñas. En Reserva también ganó 9 de Julio por 3 a 0 con tantos de Mariana Barbonaglia, Andrea Gonzalez y Virginia Irazoqui, obteniendo de igual modo el segundo puesto.

Por otra parte, en San Francisco, 9 de Julio de Rafaela venció a Charabones por 2 a 0, con goles de Florencia Corvalán y Aldana Guzmán. En reserva, también ganaron las julienses por 3 a 2. Los goles rafaelinos fueron anotados por Celeste Molina, y Yamila Breckes en dos ocasiones.

Cabe acotar que el "9" de nuestra ciudad fue campeón en Sub 12 con el empate 2 a 2, con goles de Delfina Palota y Sofía Ortega.

En Sub 14 fue campeón Charabones al derrotar 5 a 1 a 9 de Julio y en Sub 16 también ganó Charabones 2 a 1, siendo de igual modo campeón el equipo de San Francisco.