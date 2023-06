Peñarol goleó en el debut de Togni

Este domingo se completó la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con cuatro partidos.

Entre los resultados salientes, Peñarol goleó a Clucellas a Florida por 3 a 0 en el regreso de Hugo Togni como entrenador de la V Azulada. Además, también volvió con gol el delantero Leonardo Ochoa. También fue muy contundente Libertad de Sunchales, que le hizo siete a Atlético María Juana.

Por su parte, Ben Hur -campeón del Apertura- igualó en Ramona con el dato saliente que el gol lo convirtió uno de sus recientes refuerzos, Lautaro Larrazábal. En tanto, Ferro no pudo con Josefina de local (0 a 0) y Tacural le ganó 2 a 1 a Dep. Aldao. A continuación los principales datos estadísticos:



FERRO...................0

DEP. JOSEFINA....0

Cancha: Ferrocarril del Estado. Árbitro: Angelo Trucco. Reserva: Ferro 1 - Josefina 2. Goles: no hubo. Incidencias: exp. Gerez (F) y Massera (J).



DEP. RAMONA......1

BEN HUR...............1

Cancha: Dep. Ramona. Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: 3 a 3. Goles: 10' PT Lucas Volken (DR), 13' ST Lautaro Larrazábal (BH). Detalle: Volken (DR) marró un penal.



DEP. TACURAL....2

DEP. ALDAO.........1

Cancha: Deportivo Tacural. Árbitro: Mauro Cardozo. Reserva: Tacural 2 - Aldao 1. Goles: 12' PT Osvaldo Mayer (DA); 38' PT José Ibarra y 45' ST Carlos Fragata (DT).



FLORIDA............0

PEÑAROL...........3

Cancha: Florida de Clucellas. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: 1-1. Goles: 5' PT Manuel Bustos (P), 41' PT Jonatan Vasquez (P) y 33' ST Leonardo Ochoa (P).



LIBERTAD...............7

A. MARIA JUANA..1

Cancha: "Plácido Tita". Arbitro: Silvio Ruiz. Reserva: Libertad 2 - A. María Juana 0.

Goles: 3' PT Agustín De Marco (L), 18' y 37' PT Enzo Fernández (L), 34' PT Lautaro Ceratto (L); 24' y 36' ST Marcos Quiroga (L); 33' Fernando Maidana (L); 20' ST Nicolás González (AMJ).



POSICIONES

Libertad, Peñarol, 9 de Julio, Unión, Tacural y Sportivo Norte 3 puntos; Ben Hur, Dep. Ramona, Atlético Rafaela, Quilmes, Ferro y Josefina 1; Argentino de Humberto, Dep. Aldao, Brown, Argentino de Vila, Florida y Atlético María Juana 0.

Próxima fecha (2ª): Libertad vs. Brown; Atlético María Juana vs. 9 de Julio; Argentino de Vila vs. Florida; Peñarol vs. Atlético de Rafaela; Quilmes vs. Dep. Tacural; Dep. Aldao vs. Sp. Norte; Argentino de Humberto vs. Ferrocarril del Estado; Dep. Josefina vs. Dep. Ramona y Ben Hur vs. Unión.