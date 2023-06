Ayer Rafaela volvió a alzar su voz

Con actividades en la Plaza 25 de Mayo, intervenciones y reflexión conjunta, hoy Rafaela dijo presente en el Ni una Menos, de relevancia nacional.

El acontecimiento considerado por muchos como el inicio del movimiento fue el femicidio de Chiara Páez, de 14 años, el 9 de mayo de 2015, quien fue asesinada a golpes en Rufino, provincia de Santa Fe. Su novio, declarado culpable y condenado inicialmente a 21 años y medio de cárcel, ahora solo cumplirá 15 años de condena, por decisión de la Corte Santafesina.

En diálogo con Noticias Argentinas, la madre de Chiara, Verónica Camargo, dijo: "La primera marcha, como siempre digo, fue un hecho histórico y recién lo vivo hoy porque en ese momento no vi semejante magnitud. Y a lo largo de los años lo reconozco mejor".

Ella contó que estos días son "muy movilizantes" y más el 3 de junio "ya que me gusta recordar a Chiara de la mejor manera". "No me gusta solo acordarme de la última vista que tuve ella, sino recordarla por lo que hacia. Mucha gente la empezó a querer sin conocerla. Lo que pasó no lo puedo cambiar, me tengo que para frente a eso y seguir. Y también acompañamos a otras mamás y otros familiares y eso ayuda a transformar ese dolor en cosas positivas", comentó.

"Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabra, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no solo cuando el corazón deja de latir. Porque la violencia machista también mata, lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos", explica el colectivo feminista desde su sitio web.

Rafaela también se hace eco de la lucha nacional; mujeres y niñas se reunieron ayer en el centro de la ciudad junto con amigas y familia. Todas alzaron la voz en este día tan importante, en donde también es necesaria la escucha para empatizar y profundizar en la problemática. Expusieron una ruleta en donde se podían ver los diferentes tipos de violencia, con mapas y datos. También pintaron frases como "Feliz el día que no nos maten". Se notó una ardua organización por parte de los movimientos feministas de la ciudad, que ayer intervinieron, con pañuelos violetas, diferentes estatuas como por ejemplo el Monumento a la Madre frente a la Catedral San Rafael y algunas que rodean la plaza central. Asimismo el reconocido cartel de Rafaela.

Bajo el lema “¡Ni una menos! Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, la Asamblea Feminista Rafaela redactó un documento que fue leído en el encuentro de ayer. Entre algunos de sus pedidos, está la ampliación de cargos para la Defensoría General del Poder Judicial que ofrece servicios de patrocinio jurídico público y gratuito; la ampliación de profesionales y presupuesto municipal y provincial para todas las áreas de género y diversidad, y la ampliación del personal para el Centro de Orientación a las Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, para que vuelva a cumplir el rol para la cual inicialmente fue creado.

Además, se solidarizaron con las trabajadoras municipales que hace tan solo unos meses realizaron denuncias por acoso sexual y maltrato laboral.

El encuentro también sirvió para recordar a algunas de las víctimas locales de femicidios: Claudia Martínez, Cristina Beatriz Cattáneo, Eva Malagueño, Fabiana Luna, Gisela Bustamante, Lorena Antivero, Libia Oggero, Micaela Bordino, Mónica Patricia Díaz, Nelly Zárate, Norma Maidana, Silvia Suppo, Silvina Gallardo y Soraya Porta.



DATOS RELEVANTES

Según los datos difundidos por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondiente al año 2022, se registraron 252 víctimas letales de violencia de género, lo que significa, en promedio, 1 víctima directa cada 39 horas.

En cuanto a la provincia de Santa Fe, al 31 de diciembre de 2022, se registraron 29 causas judiciales como femicidios directos, ubicando a nuestra provincia tercera en la lista de distritos con mayor tasa de crímenes contra las mujeres.

Durante lo que va del 2023, según informó el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, se registraron 106 femicidios en Argentina, lo que equivale a 1 muerta cada 34 horas.