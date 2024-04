Boulevard Encanto: el recorrido turístico por bulevar Santa Fe que invita a mirar Rafaela con otros ojos

Por Fiorella Martina



Rafaela es una ciudad inmensamente rica en historia. Rafaela tiene personajes inolvidables, de esos que son muy difíciles de volver a encontrar hoy. Rafaela vive y resuena en las anécdotas de su comunidad, que recuerda a la perfección sus calles, sus cambios, sus progresos. Con los años, cada vez más gente eligió Rafaela para vivir. Este mismo crecimiento convirtió a la ciudad en una ciudad realmente, con el ritmo que las caracteriza: a veces, desenfrenado, marcado por la rutina semanal, el apuro por llegar a tiempo al trabajo...

Siempre algo se gana y algo se pierde; Rafaela hoy se caracteriza por ser uno de los polos más importantes de la provincia, y eso sin dudas lo permite su gente. Quizás, en el afán de querer llegar cada vez más lejos, lo que se perdió en el camino fue esa mirada amena, atenta a las pequeñas cosas.

Pese a esto, siempre están quienes se encargan de reavivar esa llama rafaelina que nunca se apaga. En esta ocasión, son Dianela y Alejandro los que se encargan de hacer que la historia de la ciudad esté más presente que nunca. Ellos llevan adelante Rafaeleando, un emprendimiento que surge de su pasión por el turismo. Ambos, licenciados en Turismo, él, además, director de la carrera que se dicta en la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Últimamente y sobre todo por lo que refiere a eventos como la carrera del TC o el Festival de Teatro, la ciudad recibe turistas que vienen desde Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe... También desde mucho más lejos, Uruguay, Brasil, entre otros países limítrofes. No hay quien se vaya sin decir que quedan enamorados de lo que ven, que pocas veces se toparon con calles tan lindas y vistosas.

Sin embargo, esta actividad que realizan Dianela y Alejandro hace parte a toda la comunidad rafaelina y de alrededores, a todos los que deseen mirar su propia ciudad con otros ojos, esos ojos que se pierden con el día a día, las obligaciones y lo cotidiano.

El sábado pasado llevaron adelante su primer recorrido, esta vez localizado en la parte céntrica de bulevar Santa Fe. La salida se programó a la siesta, ya que era el horario menos concurrido. Ambos estaban preparados con sus micrófonos para brindar una experiencia agradable y cómoda. Primero, comenzaron comentando sobre los almacenes Ripamonti, pero también sobre su situación actual y sobre quiénes fueron sus dueños. Los puntos clave del recorrido tuvieron que ver con la historia del bulevar y con cómo, a través de eso, se puede apreciar toda la historia de Rafaela.

El grupo estaba conformado por gente de todas las edades. Había niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Todos vivieron distintas épocas de la ciudad y eso se notó en cada punto del recorrido. Había quienes recordaban a la perfección los locales que estaban antes de los de ahora, que conocían muchos hechos importantes de la historia. Por supuesto, los niños se dejaban guiar por la curiosidad, por la inquietud de saber qué vivieron sus papás. Los jóvenes se iluminaron con esta información y seguro más de uno charló después con sus abuelos sobre lo que escucharon allí. La mueblería Scossiroli, el Banco de Italia y Río de la Plata, la tienda Ciudad de Messina, la Estación de servicio Abraham Kuschnir, la residencia de Bernardo Sacripanti, el Banco de España, la Casa Colombo, la Gran Tienda "La exposición", el Cine Teatro Avenida, entre tantas otras cosas que conforman el bulevar. Todas relatan hechos importantes de la historia y en cada una de ellas resiste el tiempo. Dianela y Alejandro invitaron a que el público mire hacia arriba, las fachadas, las que se mantuvieron y las que no. Mostraron fotos del antes y después de cada lugar, con los cambios notorios, pero el recuerdo siempre presente. Mientras caminaban, se iban tejiendo anécdotas: uno se acordaba de algún bar, otro de que hacían filas eternas con sus abuelos de la mano para ingresar al Banco de Italia. El recuerdo individual se convirtió, gracias a esta actividad, en el recuerdo colectivo de muchos. El boca en boca, los mitos, las costumbres de la época se fueron pintando a través de los mismos espacios. El típico "se dice que..." fue parte de la charla en varias ocasiones, quizás porque los rumores también revelan cosas de esos tiempos, en donde no había celulares y la información llegaba así, de lo que decía tal sobre tal cosa.

A veces es más simple de lo que se piensa. La mirada atenta se recupera con tan solo mirar y no solo ver; con otorgarle a los espacios de la ciudad la importancia que merecen. Luego de realizar este recorrido, no se vuelve a observar este sector de la ciudad con los mismo ojos desinteresados. Cada anécdota resiste en la memoria, se vuelve parte de lo que uno habita y descubre con el paso del tiempo. La Rafaela de los bisabuelos italianos, la Rafaela de los abuelos, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos que seguramente vivirán para contar otra Rafaela... generaciones que seguirán transmitiendo esa esencia que no debe perderse pese a que pasen los años, las décadas.

Rafaeleando seguirá proponiendo recorridos de este bulevar encanto, pero también propondrán recorridas barriales, que también guardan cuestiones interesantísimas que hacen a la historia de la ciudad.

Para contactarse, lo pueden hacer vía Instagram (@rafaeleando.tur), vía WhatsApp (3492 - 264065) o correo electrónico ([email protected]).