Cuatro estrenos en la pantalla del Belgrano

Desde este viernes 26 hasta el martes 30 de abril a las 21:30, se podrá ver “Nunca es tarde para amar”, comedia costumbrista italiana dirigida y protagonizada por Gianni Di Gregorio (Un feriado particular, 2008), con Stefania Sandrelli y Alfonso Santagata.

Astolfo, un profesor jubilado que es desalojado de su departamento en Roma, decide instalarse en un viejo palacio noble pero decrépito, último vestigio de su patrimonio familiar en un remoto pueblo de los Abruzos, donde no había estado durante décadas.

Muy pronto, el recién llegado entablará amistad con un vagabundo, un cocinero jubilado y un hacendoso joven. Todos convivirán armoniosamente en esa casa cuando Astolfo conoce a Stefania, una mujer encantadora, de su edad. El profesor se enamora y luchará contra sentimientos que creía ya enterrados en el pasado. Animado por su leal grupo, Astolfo dará un paso adelante y aprenderá con gusto que nunca es demasiado tarde para enamorarse.

La entrada general es de $2700. Tiene una duración de 97 minutos y es apta para todo público.



SEGMENTO FAMILIAR

Se estrena la película animada "Un gato con suerte", que se podrá ver doblada desde el viernes al martes a las 18:30.

Beckett es un gato mimado y egoísta que da por sentada la buena suerte que ha tenido. Sin embargo, todo está a punto de cambiar cuando pierde descuidadamente su novena vida.

La entrada general es de $2.700. Tiene una duración de 87 minutos y es apta para todo público.



ESPACIO INCAA

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales propone para esta semana dos estrenos nacionales.

En primer lugar, el viernes 26 y sábado 27 de abril a las 20:00, se proyectará “Alemania”, dirigida por María Silvia Zanetti, y con las actuaciones de Maite Aguilar, Miranda de la Serna, María Ucedo y Walter Jakob.

Lola, de dieciséis años, está estudiando el bachillerato cuando surge la posibilidad de cursar un semestre en Alemania. Lola quiere ir, pero su familia, agobiada por los problemas psiquiátricos de su hermana mayor, no quiere que haga el viaje.

En tanto el domingo 28, lunes 29 y martes 30 de abril a las 20:00 se proyectará “León”, con dirección de Andi Nachon y Papu Curotto y las actuaciones de Carla Crespo, Susana Pampín y Antonella Saldicco.

Julia acaba de perder a Barbi, su pareja, y debe encauzar un mundo que se desmorona. Intenta mantener a flote el restaurante que llevaban adelante y los lazos con León, el hijo adolescente que criaron juntas. Pero su suegra pretende que el nieto viva con ella y el padre ausente ansía recuperarlo. Superada por el dolor, Julia lucha para reconciliar estos vínculos y rearmar esa familia.

La entrada general para ambas películas es de $400 y descuento a jubilados y estudiantes $200.



PROMOCIONES 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.