Un panorama negro en la avenida Aristóbulo del Valle

En un tramo de tres cuadras de avenida Aristóbulo del Valle, entre Constitución y Zeballos, se apagaron todas las luces desde el miércoles. Una oscuridad profunda reina en el sector desde el jueves y continuaba anoche según contaron vecinos del lugar. "Si no fuera por un negocio de estética que está en la vereda sur a metros de calle Salta que dejó sus luces del frente encendidas, en tres cuadras no se ve nada. No ayuda que la luna esté en su fase creciente y alumbra menos que fósforo. A partir de las 7 de la tarde mejor ni salir de casa", dijo un ofuscado vecino. "Más allá del feriado, pensamos que este viernes alguien de la EPE o de la Municipalidad se darían una vuelta para al menos dar una solución de emergencia. Pero los muchachos se tomaron el feriado al pie de la letra, incluso quienes están en las guardias. No vino nadie. Mirá, además los de la EPE hace poco rompieron un caño de gas en uno de los canteros de la avenida y armaron tremendo lío, alguno incluso se quedó sin servicio", agregó. "Y te digo más, acá cerquita está la casa del gobernador de la Provincia de Santa Fe", puntualizó para dejar en claro la urgencia de reparar el sistema lumínico.

Detenerse por la noche en uno de los anchos canteros, que además están atravesados por una ciclovía, es algo similar a estar encerrado a la madrugada en una habitación sin luces. Solo hay luces en los cruces de calles con Salta, Intendente Giménez y Zeballos. Y además se destacan con mayor fuerza los faros encendidos de los automóviles que circulan por ambos sentidos de la avenida.

Un ciclista apareció por la ciclovía iluminando su trayecto con la escasa luz de un teléfono celular. "Venía lo más bien hasta la altura de la Parroquia Fátima y de pronto todo muy oscuro. Es lo mismo la calle que la ciclovía. Con el celular me las arreglo pero hay que ir más despacio y con más cuidado", explicó.

De todos modos, este Diario recibe regularmente quejas de vecinos de la avenida Aristóbulo del Valle por las deficiencias del sistema de iluminación en distintos tramos. Una deuda que quizás se sale durante la campaña electoral.