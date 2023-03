Victorias de los sunchalenses

En el cierre de la segunda fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ganaron los dos elencos de Sunchales. Libertad superó 1-0 a Argentino Quilmes con gol de Tomás Singer (16m PT); mientras que Unión se impuso en San Vicente ante Brown por 2-1. El local abrió el marcador por intermedio de César Berazategui (3m PT), mientras que los Bichos Verdes lo dieron vuelta por intermedio de Matías Tejeda, de penal, (26m ST) y Alejandro Siber (44m ST).



La fecha 3 se jugará de la siguiente manera:



ZONA A: Jueves 30/03: 22 hs. Dep. Aldao vs 9 de Julio. Domingo 02/04: 16.30hs. Salida. Tacural vs Dep. Libertad; Argentino Vila vs Dep. ramona; 17 hs. Argentino Quilmes vs Sportivo Norte.



ZONA B: Jueves 30/03: 20 hs.: Unión vs Ben Hur.Viernes 31/03: Peñarol vs Atlético de Rafaela. Domingo 04/02: 11hs.: Ferrocarril del Estado vs Pardo San Vicente; 16.30 hs. Florida de Clucellas vs Atlético (MJ).



INTERZONAL: Viernes 31/03: 22 hs. Arg. de Humberto vs Dep. josefina