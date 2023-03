Se realizaron tareas de bloqueo por un caso de rabia en la ciudad

La Dirección de Zoonosis y Salud Animal de la Municipalidad de Rafaela desarrolló este lunes el operativo de bloqueo por rabia en tres manzanas de barrio Villa del Parque, zona circundante a la aparición de un murciélago que resultó positivo de rabia.

Las tareas consistieron en la vacunación de perros y gatos, domicilio por domicilio. Por otro lado, se solicita a la ciudadanía el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar la propagación y el contagio de rabia:

- Hacer vacunar a todos los perros y gatos con los que se tenga contacto, siguiendo las recomendaciones del veterinario.

- No entrar en contacto con animales salvajes o callejeros de los cuales se desconozca su estado de salud.

- No tomar con la mano, sin protección, a murciélagos que puedan estar caídos, enfermos, muertos o agonizantes.

- En caso de encontrar uno, no debe ser manipulado de ningún modo. Se debe tapar con un balde o caja y dar aviso a la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela, al número telefónico 502018. Se procederá al retiro del animal para enviarlo a analizar.



¿QUÉ ES LA RABIA?

La rabia es una enfermedad zoonótica viral que afecta tanto a los animales domésticos como a los salvajes. Esencialmente, es una enfermedad viral que ataca al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los humanos. Una vez que los síntomas clínicos se manifiestan, la rabia es mortal en la mayoría de los casos, tanto para los animales como las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la rabia como una de las enfermedades infecciosas que más muertes causa. Alrededor de 160 personas mueren cada día a causa de esta enfermedad, o una persona cada 9 minutos, la mitad de los cuales son niños/as. La rabia es endémica en más de 150 países y afecta particularmente a las comunidades de bajos recursos económicos. Más del 95% de los casos se reportan en Asia y África. La Alianza Global para el Control de la Rabia (GARC, Global Alliance for Rabies Control) estima que el costo económico de la rabia es 8,6 billones de dólares al año. A pesar de todas estas cifras, es importante saber que la rabia es 100% prevenible mediante protocolos adecuados de vacunación y programas educativos para concientizar a la población.

El virus de la rabia se transmite entre animales, y entre animales y humanos, por contacto directo con la saliva de animales infectados, generalmente a través de mordeduras, arañazos y lameduras en piel lesionada y mucosas. La transmisión de la rabia a las personas ocurre principalmente a causa de mordeduras de perros infectados. Aún cuando los perros son la causa de la enfermedad en más del 95% de las muertes en humanos, los gatos también representan un riesgo significativo de transmisión. Las poblaciones de animales salvajes suelen actuar como reservorio para el virus de la rabia. Los mapaches y zorros sirven de reservorio del virus en Europa del Este; las mofetas y los murciélagos, en Norteamérica; los chacales y mangostas, en África y Asia; los murciélagos, en América Latina; las mangostas, en Puerto Rico y otras islas del Caribe; y los mapaches, en Corea del Sur y probablemente en otros países de la región.

Los humanos, a su vez, pueden contagiarse por contacto directo con animales rabiosos. Los humanos pueden contagiarse mediante contacto con animales rabiosos o mediante contacto con sus propios animales, en caso de que ellos hayan sufrido contagio.

En ambas vías de contagio, desde animales de compañía o animales salvajes, la vacunación es la mejor defensa contra esta enfermedad mortal. La rabia acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas clínicos, tanto para humanos como para animales. En los animales, los síntomas de la rabia más significativos son: cambios agudos e inexplicables de comportamiento y parálisis progresiva. Los animales también pueden mostrar signos de agitación, comportamiento agresivo y letargia o parálisis. En los humanos, los primeros síntomas de la rabia pueden incluir dolores de cabeza, fiebre, ansiedad y hormigueo o sensibilidad afectada en la zona de mordedura. En la mayoría de los casos, se caracteriza por provocar dilatación de pupilas, sensibilidad inusual a la luz, al sonido y a los cambios de temperatura, así como también se pueden observar alucinaciones e hidrofobia, es decir sufrir espasmos al tocar e inclusive al ver agua. La rabia es mortal una vez que aparecen los síntomas clínicos, pero es también totalmente prevenible. El diagnóstico de rabia basado únicamente en signos clínicos es a menudo difícil y poco confiable.

La rabia se puede diagnosticar por la historia clínica de una persona que ha sido mordida o ha tenido contacto con un animal del que se sospecha que padece rabia o por la detección de síntomas muy tempranos de la rabia. Sin embargo, tanto en humanos como en animales, el diagnóstico confirmatorio solo se puede realizar post-mortem.

En el caso de que exista sospecha de que una persona o un animal ha estado en contacto con un animal infectado, es necesaria la intervención inmediata para prevenir la enfermedad. El primer paso es el tratamiento local de la herida de inmediato: debe lavarse vigorosamente la herida durante un mínimo de 15 minutos con agua y jabón o detergente. Luego aplicar tratamiento viricida como el alcohol/etanol al 70% o povidona yodada, si estuviera disponible. Se debe esperar para suturar la herida el mayor tiempo posible. Es fundamental acudir a un/a profesional de la salud inmediatamente. El/la profesional de la salud decidirá si corresponde aplicar medidas profilácticas postexposición o un tratamiento médico preventivo para evitar el desarrollo de la rabia en la persona. Serán los/as veterinarios/as quienes implementarán el seguimiento médico correspondiente al animal presuntamente rabioso. Por último, la rabia es 100% prevenible mediante la vacunación y los programas educativos adecuados.