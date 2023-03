En la Prepa se aprende inglés y mucho más

Hay dos escuelas con estas características en la provincia de Santa Fe y son únicas en el país. Una de ellas funciona en el Instituto Superior del Profesorado N.° 8 Almirante Guillermo Brown de Santa Fe en la que además se estudia francés. La otra es la de Rafaela, que está establecida físicamente en la escuela N° 481 Bartolomé Mitre y que ya cuenta con 42 años de trayectoria en la ciudad.

Se conjugan dos factores que la convierten en una excelente opción para que los amantes del inglés y los no tanto, aprendan el idioma: el buen nivel, dada la cantidad de horas de enseñanza que tienen los alumnos por semana, y el bajo costo, ya que se paga solo una cuota cooperadora. Y al hablar de los que aún no les convence tanto el idioma, nos referimos a que, al transcurrir las semanas, meses y años, muchos alumnos poco simpatizantes logran incorporarlo y apreciarlo por el clima de amistad, las actividades y dinámicas educativas que la escuela lleva adelante.

“El hecho de que los alumnos vengan tres veces por semana, y sumado a la forma de trabajar la parte de producción oral y escrita, hace que los chicos lleguen a tener un buen nivel en inglés”, expresó Paula Leonardi.

Si bien depende del Ministerio de Educación de la provincia, con los aportes de la Cooperadora se logra adquirir tecnología, bibliografía y elementos didácticos, entre otras cosas. “La cuota es accesible, pensando siempre en los alumnos que vienen de familias con dificultades económicas”, dijo Leonardi.

“Vienen chicos de toda la ciudad y de todos los niveles. La escuela crece y crece”, comentó Alejandra.

Dada la cantidad de inscriptos, y que solo hay capacidad para 120 nuevos ingresantes por año, se realiza un riguroso sorteo. Los que no ingresan, quedan en una lista de espera, y muchos de ellos luego son incorporados por lugares que quedan libres ya sea por alumnos que no pueden asistir por los horarios, o porque algunos rinden libre el primer año ingresando directamente al segundo.

Este año tuvieron más de 200 inscriptos, número que superó al del año pasado. Tratando de que nadie quede afuera, se conforman en primer año 3 cursos de 40 alumnos, porque para lograr una mejor enseñanza, según ellas lo ideal sería que el número no supere los 25 por aula.

“El ingreso a primer año es muy particular. Cuando los padres anotan en diciembre, tienen una intención, y luego las intenciones cambian. Nosotros no somos un instituto privado, y debemos ser muy respetuosos de los derechos de todos, entonces tenemos algunas instancias que son obligatorias -no eliminatorias-, y si no asisten, quedan afuera de la escuela. Por diferentes motivos se van creando nuevos lugares. Nosotros llamamos a quienes quedaron afuera del sorteo hasta que en el mes de abril el sistema cierra y no podemos incorporar a nadie más", informó Leonardi.

Ambas comentaron que es un placer trabajar en la Prepa, y que eso se refleja en los chicos ya que el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. “La Prepa crea un clima de hogar”, expresó Leonardi, a lo que Alejandra sumó: “A veces los chicos vienen cansados de sus actividades y aquí todo cambia. Es muy lindo el ambiente que se crea porque establecen lazos de amistad con chicos de otras instituciones educativas, con los que a lo mejor nunca hubiesen tenido contacto”.

Con respecto al cuerpo docente, explicaron que allí dan clases profesores preparados que trabajan con el nivel y el estilo con el que se trabaja en el Instituto del Profesorado, y eso implica que los chicos trabajan con un sistema muy diferente al que vienen acostumbrados. Hay exámenes parciales escritos y orales y evaluación por bimestres, entonces van haciendo todo un proceso y un acompañamiento, y por más que se trate de un nivel superior, se atienden las necesidades de todas las edades. “Los alumnos buenos rinden examen final, los buenos son los que rinden, ellos no están acostumbrados a rendir, y menos ahora con todos los cambios en el sistema educativo”, explicó una de ellas.

Al preguntarles si tenían alguna frase que los identifique, Paula respondió: “No tenemos slogan, pero sí tenemos cosas que nos caracterizan, como el staff docente. Nosotros la verdad venimos con mucho placer a dar clases; estamos felices, y eso se nota siempre en el humor, en las risas, en el compartir, en la relación que hay entre las docentes; tenemos un clima de trabajo que es espectacular y eso se refleja también en el aula con los chicos que van entendiendo algo que no es tan fácil de entender para ellos, y es que aprender en forma seria y comprometida no tiene por qué ser aburrido o cansador. Entonces, cuando ellos se comprometen, se facilita el diseño de actividades mucho más dinámicas, y a medida que lo van aprendiendo en el trayecto, que van creciendo y madurando como seres humanos, y en la habilidad en el inglés, se va construyendo esa relación entre ellos y los docentes. Por eso se hace tan especial. Es como un hogar y nosotros realmente nos sentimos muy privilegiadas de poder trabajar en un espacio donde nos sentimos bien, en el que también hay lugar para otras cosas que no tienen que ver estrictamente con el trabajo de ser docente, sino que se van generando otro tipo de dinámicas, de proyectos, de ideas. Todo eso es la gran fortaleza de la Escuela Preparatoria, que la ha hecho sobrevivir 42 años. En el 81’ empezó, entonces, con una estructura creada a principios de los 80´, la escuela fue pensada en ese momento histórico y nunca más se volvió a revisar. Nosotros no solamente sobrevivimos a algo que parecería que está pasado de moda, sino que hemos potenciado la enseñanza. Creo que se debe a todo esto, a todo lo que va surgiendo a partir de un grupo docente que está en permanente coordinación, en trabajo conjunto, colaborativo, comprometido, y que de alguna manera también nosotros nos vamos creando nuestros propios objetivos, porque no es lo mismo que te los impongan, a que vos mismo te los propongas”.

Y Alejandra agregó: “Los chicos tienen contacto no solo con sus propios docentes sino con los de los otros cursos, porque las profes preparan proyectos intercurso. Entonces al compartir se forma la comunidad; por eso todo el mundo habla de la Prepa. A veces los chicos vienen cansados y después acá se sienten bien, porque se juntan con amigos y se comparte. Las profes son las que empujan la escuela, porque yo solo organizo lo que el resto de las profesoras hacen”.

En cuanto a los egresados, el número va menguando con respecto a la cantidad de ingresantes. “Tenemos un desgranamiento porque van dejando. Egresa alrededor de un 50% o 60% del número de ingresantes, aunque en el 2022 egresaron 70 alumnos, más que el año anterior. Hemos notado que va aumentando el número de egresados, se sostienen más los chicos”, expresó Leonardi con satisfacción.

Comentaron que algunos siguen estudiando profesorado de inglés en el Instituto, otros emigran a otros lugares para continuar sus estudios avanzados de inglés, y que también muchos egresados vuelven a visitarlos, aún del exterior.

“Los egresados siempre vuelven; nosotros tenemos contacto con gente egresada de la Prepa que está en distintas partes del mundo trabajando, estudiando, han formado familia, se han quedado a vivir, y vienen a visitar y a contarnos un poco que hacen. Y de los demás, siempre tenemos noticias a través de los hermanos que siguen estudiando, o de sus papás que nos vienen a contar que el inglés los ayudó en sus carreras terciarias y universitarias, que les permitió tener acceso a bibliografía súper novedosa, que le dieron la materia por aprobada, etc. Ellos van leyendo lo último de lo último, y muchos siguen con su formación en inglés con una muy buena base”, finalizó Leonardi.



DATOS Y UN POCO DE HISTORIA

Si bien el Decreto de creación tiene como fecha el 29 de septiembre de 1980, la escuela comenzó sus actividades en marzo de 1981. Desde sus inicios funcionó en la escuela Normal N° 204 Domingo de Oro; desde 1997 a 2019 lo hizo en la escuela Sarmiento de Barrio General Paz, y desde el 2020 -pandemia de por medio- está establecida en la escuela N° 481 Bartolomé Mitre.

Asiste un promedio de 400 alumnos por año divididos en tres niveles de enseñanza. Se lo llama Departamento de Aplicación del Profesorado ISP2, y cualquiera que cuente con el título primario ya puede ingresar y aprender inglés. La directora es Laura Culzoni, también directora del ISP2. Paula Leonardi, fue jefa de la Prepa desde 2010 al 2021, cargo que ahora ocupa Alejandra Giussani.

Los docentes actuales son: Sandra Chiarelli, Gisela Cubilla, Verónica Durando, Elizabeth Faure, Elizabeth, Candela Giovanini, Fernando Heinzen, Gabriela Limonta, Carina Lubatti, Jerónimo Rubino, Mónica Sanmartino y Carina Trotti.

El día 27 de marzo arrancan las clases todos los cursos de los tres niveles. Toda la información referida a la escuela, se brinda a través de la página: https://sites.google.com/site/escuelapreparatoriadeidioma/