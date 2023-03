Máximo Kirchner reiteró sus críticas al Gobierno

El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, reiteró ayer sus cuestionamientos al acuerdo negociado por el Gobierno que integra con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió "clavar los tacos en el piso y decir que no", ante los vencimientos de deuda que el país deberá afrontar.

"A veces hay que saber clavar los tacos en el piso y decir que no, por una cuestión real y programática de los números, el acuerdo era malo y eso lo saben todos a lo largo y a lo ancho del país", planteó de cara a la militancia. Lo hizo desde la marcha del 24M, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que partió desde la Ex ESMA a Plaza de Mayo.

Entre referentes del espacio y militantes, nucleados bajo la consigna "Una democracia sin mafias", el diputado expresó: "El desafío más grande es tratar de que la postura, aquello que fuimos marcándole a nuestro gobierno, se entienda, y no con el diario del lunes sino con el del día, cuando advertimos que estaban los problemas, lo dijimos incluso con el FMI, hoy se escucha decir que hay que renegociar, una votación que se dio con la guerra comenzada, con los precios de los commodities disparados".

"Quizás algunos pensaban que era algo ideológico, pero la Argentina tiene una curva de vencimientos que agobia y estresa sus cuentas. Lo peor de todo es que hay una sociedad que reclama más patrulleros, más cámaras, pymes que reclaman recuperar el poder adquisitivo de esos trabajadores, y cuando pudimos haber torcido en favor de la gente no se hizo, y es lo que hay que hacer y si alguien se enoja, se enoja y la sociedad define", completó.



LA PELEA CONTRA LA

PROSCRIPCIÓN DE CRISTINA

Respecto a la principal consigna de la movilización nucleada detrás de la premisa "Una democracia sin mafias", el dirigente camporista acusó al Poder Judicial de querer proscribir a su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras la condena por la causa Vialidad que recibió del Tribunal Oral N° 2.

"Lo que uno entiende y ve es que el Partido Judicial y el macrismo tuvieron la decisión entre el 16 y el 19 de desgastar y perseguir la figura de Cristina Kirchner y tenía que ver con que el poder creía que con ese desgaste la podía condicionar o hacer perder potencia electoral", aseveró.

"En el 2019, nadie lo esperaba, y el peronismo ganó, incluso una parte del peronismo que había renegado de ella, que estaba con la cabeza agacha y fue a esos compañeros, le levantó la cabeza, y les pidió que fueran a pelear", planteó en referencia a la designación de Alberto Fernández como candidato. (NA)