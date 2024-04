Duro comunicado de rectores aumenta la tensión entre universidades y el Gobierno

"Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no solo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen", subraya en su tramo inicial el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aumenta la intensidad del conflicto entre el Gobierno y el sistema de educación superior estatal.

La convocatoria a la movilización universitaria del martes marcó al gobierno de Javier Milei, que admite que se trató de la primera gran marcha en su contra y aunque todavía no enciende las alertas, trabaja en neutralizar el conflicto con las universidades.

En Casa Rosada consideran que podría haberse desactivado la convocatoria en la previa al martes, y confían en que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, tome la posta, que hasta entonces llevaba el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y avance en las negociaciones con los rectores.

Sin embargo, la reacción del CIN genera incertidumbre sobre el futuro de la negociación que tendría el próximo martes el próximo capítulo.

Torrendell, quien se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que preside Sandra Pettovello, había realizado polémicas declaraciones durante una entrevista televisiva en el canal LN+ en la que se presentó un informe crítico sobre las autoridades universitarias, insinuando falta de transparencia en la gestión de datos. Pero lo que más resonó fue que el segmento se tituló "Los rectores son la casta", un comentario estigmatizante en línea con la retórica del gobierno libertario y que, según la institución, fue avalado implícitamente por la presencia del funcionario en el estudio.

"En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento. Inclusive faltando a la verdad respecto al desconocimiento de la cantidad de docentes y no docentes universitarios, cuando tienen en su Secretaría todos lo meses nombres, cargos, dedicaciones e importes que cobran cada una de las personas que trabajan en las 61 universidades nacionales argentinas", sostuvo el CIN.

"Este Consejo, que, a pesar de todo, sostuvo a través de la totalidad de sus integrantes posiciones respetuosas y razonables que intentan explicar el problema, tendrá la vocación de construir siempre los consensos que permitan resolverlos, pero sobre la base del respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de ideas, bases de la convivencia en una sociedad democrática", resaltó el documento.

Finalmente, los rectores destacaron que "el mensaje de la sociedad argentina ha sido contundente, a lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales". "Aspiramos a que desde esa Secretaría (de Educación) se actúe con la responsabilidad, la madurez y la seriedad que ese mandato impone", concluye.