El paquete fiscal del Gobierno logró dictamen y se votará en conjunto con la Ley Bases

La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno logró este jueves dictamen de mayoría y se tratará conjuntamente con la Ley Bases en la sesión prevista para el próximo lunes. Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, el oficialismo cosechó 27 firmas con la ayuda del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.

Éste último bloque firmó en disidencia parcial y proponen incluir un impuesto al juego, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría.

El paquete fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara baja a partir del lunes a las 11 horas, y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada. Uno de los temas más destacados de la iniciativa es la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, rebautizado impuesto a los Ingresos Personales.

Luego de varias instancias de negociación entre el Gobierno, las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, se definió que el mínimo no imponible estará ubicado en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados con hijos. De esta manera, volverán a estar alcanzados por este tributo casi un millón de personas.

La actualización del mínimo no imponible y del piso de cada una de las escalas se realizará de forma semestral a partir del 2025 aunque este año habrá un ajuste trimestral en septiembre, en base a la variación del IPC.

El paquete fiscal también incluye un amplio y generoso blanqueo de capitales por hasta 100 mil dólares sin penalidad con un plazo de adhesión hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable al 31 de julio de 2025).

Por pedido de la UCR, se incorporó al texto un premio a los contribuyentes cumplidores de medio punto de la alícuota.

La iniciativa también abarca una moratoria impositiva y aduanera de hasta 84 cuotas y una rebaja en el impuesto a los Bienes Personales (con la posibilidad de adelantar pagos de las cuotas correspondientes hasta el año fiscal 2027).

Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total).

Otro aspecto saliente del proyecto tiene que ver con las modificaciones en los topes de facturación del monotributo, con aumentos de entre el 300 y el 330%, y un ingreso tope anual de 68 millones para la categoría más alta (K). La categoría más baja (A) permitirá facturar hasta 6.450.000 pesos de forma anual.

Al comienzo del debate de comisión, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que ningún diputado de La Libertad Avanza se hiciera cargo de defender la iniciativa, para ver si era “bueno para el futuro del país”, y delegarán la tarea en los bloques de la oposición dialoguista que se disponía a firmar el dictamen de mayoría.

“No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, chicaneó el diputado cercano a Juan Grabois.

Por su parte, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz consideró que el paquete fiscal "beneficia a unos pocos que claramente son los dueños de Argentina y a quienes gobierna Javier Milei".

Para la diputada opositora y ex ministra de Desarrollo Social, el proyecto "es sumamente regresivo en materia impositiva y tiene un grave impacto en la inclusión fiscal de aproximadamente el 40% de la población que vive en la informalidad en Argentina".

Además, mencionó “el perjuicio” que va a causar la eliminación del monotributo social, la reversión del impuesto a las Ganancias, y que “más de 120 mil ricos no abonarán bienes personales en los próximos años, perjudicando claramente también la coparticipación de las provincias para los años 2025, 2026 y 2027”. (NA)