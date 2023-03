Una fiesta Monumental

Tal vez pueda una paradoja explicar lo que, por estas horas, vivimos en nuestro país; estamos en vísperas de una conmemoración oscura, acaso de las peores jornadas en la historia de nuestra democracia y sin embargo, nos preparamos a vivir uno de los momentos de mayor felicidad colectiva, con la celebración del título en Qatar por parte de la selección albiceleste, en el estadio de River.

En un tris se funden abrazos y duelos como un implacable designio criollo y con un irrefutable contenido de desencuentros y pasiones de muy difíciles parangones en otras latitudes.

Como dice un nuevo proverbio popular: Argentina, no lo entenderías…

Desde este espacio hemos reflejado en los últimos tiempos momentos felices que vivimos los futboleros, después que los vientos rotaran y ese Karma que persiguió al Seleccionado Mayor por varias décadas, mutara en un fluido camino de victorias y consagraciones tan deseadas como poco esperables por los contextos y la crisis profunda que se desató luego del mundial jugado en Rusia.

Los agoreros, que ya no existen al menos en superficie, frente a miradas impávidas, no tuvieron pruritos en subirse a los empujones a ese carro que la cultura popular bautizó como La Scaloneta; en cambio aquellos que sin levantar consignas de un optimismo impostado le entregamos desde el génesis de este proceso un voto de confianza, no sentimos que nos pertenece un lugar en esa estructura y que en todo caso aquellas convicciones fueron respaldas por los resultados deportivos, una condición clave para encontrar ese alivio, que no siempre se corresponde con los hechos.

Esto también celebramos hoy los testigos de una época brillante para el fútbol de nuestro país, este sentimiento, que nada tiene que ver con esa voracidad que muchas veces se manifiesta desde los medios, buscando ser asistidos por la razón, es algo más noble, casi amateur que también habita entre la responsabilidad de un equilibrio y las emociones que como cualquiera, afloran sin contención posible en momentos de gloria.



MESSI, ESA BANDERA QUE CONVOCA Y CONMUEVE

La vida profesional me ha puesto en lugares atravesados por la providencia, tuve hasta aquí el privilegio de presenciar más de un centenar de partidos con Lionel Messi como nave insignia y después de la final jugada en Lusail, el 18 de diciembre último, presentar con orgullo el reporte de los 26 encuentros que por mundiales, el rosarino disputó con la casaca nacional, derrotando todos los récords conocidos, para acceder a un especie de Olimpo del deporte más popular del planeta, un dato que para mi recorrido como cronista es equivalente a un título, a un íntima consagración en esta apasionante profesión de comunicador.

El diario LA OPINIÓN que me permite firmar un editorial semanal con temas de la Selección Mayor desde hace más de una década, es el destinatario de ese trabajo y el amplificador de esas experiencias fuera de escalas para convertirse finalmente en un archivo documental de esa bitácora junto al mejor jugador de fútbol de la historia.

Esta tarde cuando la fiesta alcance su mayor estridencia en el Monumental y Leo Messi ingrese con sus compañeros, portando el trofeo más deseado, seguramente volverá la humedad en los ojos y ese nudo que no sale de la garganta desde que Gonzalo Montiel, con la autoridad de los predestinados, anotó el penal que nos devolvió a un mundo en el que habíamos sido felices en los tiempos de Kempes y Maradona.

Ser testigos de este acontecimiento de época como santafesino agrega un plus al orgullo por la pertenencia a esta tierra; Santa Fe se ha convertido en la capital de los Campeones del Mundo y un redil imprescindible al que vuelven como hechizados además del capitán, Ángel Di María y Lionel Scaloni, otro de los artífices necesarios para entender este fenómeno, que mixtura la ambición, el ahínco y el talento de nuestra gente.

Todavía recuerdo el regreso en el Metro desde el estadio a la estación de nuestro destino en Doha; en un atestado vagón de esa joya del transporte moderno, viajábamos rodeados de espectadores con camisetas de Argentina, lo extraño y a su vez conmovedor era que ninguno tenía nuestras raíces, allí marchaban tan eufóricos como nosotros, bengalíes, indios, árabes y pakistaníes, con el apellido Messi en sus dorsales, musitando su nombre como una plegaria pagana.

Pensé, este tipo ha derrotado todas las barreras y se ha colocado en un lugar por el solo peso de su talento y su imagen de antihéroe rompiendo todos los paradigmas del marketing y la fama.

Es el autor de un nuevo pasaporte internacional, de un documento único para los argentinos que no precisa de otros avales para convertirnos en ciudadanos de primera en valores y humildad; Diego nos enseñó la pertenencia a estos colores albicelestes, a guerrear, a hacer política desde una tribuna, a revelarnos contra los poderes omnímodos, Messi, definitivamente , nos subió a un escenario de jerarquía y distinción en el cual queremos quedarnos a vivir para siempre.

Un jueves de emociones y abrazos que precede a un viernes de recuerdos atribulados, un espacio de tiempo en el que van a caber todas las sensaciones más encontradas de una nación, que produce héroes y villanos con una facilidad pasmosa.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar y la verdad, que un poco de ingenuidad no nos viene para nada mal.



LAS POSIBLES FORMACIONES



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña, Gilberto Hernández, Richard Peralta y Kevin Galván; Cristian Quintero, José Murillo, Jorge Serrano, Martín Morán; y Alfredo Stephens. DT: Julio César Dely Valdés.



Hora: 20:30. Estadio: Monumental. Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay). TV: TV Pública y TyC Sports.