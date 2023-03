El dólar inició la semana en alza y cerró en $ 386

El dólar blue inició ayer la semana en alza y cerró $386 en la punta vendedora mientras que las cotizaciones financieras bajaron después de cuatro jornadas y tras alcanzar un nuevo récord nominal. La divisa marginal sube un peso a $380 para la compra y $386 para la venta, por lo que igualó su máximo histórico del 30 de enero pasado.

En medio de las turbulencias financieras el Banco Central (BCRA) concluyó la rueda con ventas por US$ 261 millones para atender la demanda en el mercado.

El saldo negativo de marzo superó los US$ 1.100 millones, tras nueve ruedas de ventas, y en el año el resultado negativo por la intervención cambiaria alcanza los US$ 2.121 millones.

La pérdida de reservas se vio compensada con el ingreso de dos desembolsos de créditos créditos internacionales de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) por 285,4 millones de dólares y otro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por otros 395 millones de dólares.

El BCRA, además, ya efectivizó tres desembolsos por 3.000 en total del swap vigente con el Banco del Pueblo de China, que le dan liquidez y son parte del swap por 18.500 millones de dólares.

Según fuentes oficiales se registraron compras de YPF por US$ 20 millones, para atender vencimientos de una obligación negociable, compras de gobiernos provinciales y pagos por importación de energía por unos US$ 262 millones.

El dólar contado con liquidación, operado con el bono Global cedió hasta los $402,78, luego de tocar en el inicio de la jornada un récord nominal de $406,14 y de esta manera la brecha con el tipo de cambio mayorista alcanza el 96,9%.

El MEP, o dólar bolsa, operado también con el bono Global 2030, bajó hasta los $387,54 y el spread con el oficial se ubica en el 89,5%.

El dólar Qatar aumentó hasta los $421,08 y el turista o tarjeta para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes, avanzó hasta los $370,06. El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva llegó a los $348,91 y el mayorista que regula el BCRA, ascendió hasta los $204,55.



POSTERGAN PAGOS AL FMI

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron postergar los pagos que operaban esta semana por US$2.717 millones hasta el 31 de marzo, fecha en la que se espera se reúna el Directorio del organismo para aprobar la cuarta revisión del acuerdo y el desembolso de US$5.300 millones.

La Argentina debía pagar hoy US$917 millones y el miércoles US$1.789 millones, según el cronograma fijado en el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente. En principio, estos vencimientos se iban a cancelar con el giro de divisas que habilitaba la auditoría al 31 de diciembre, pero como la negociación se extendió en el tiempo por la renegociación de metas ambas partes convinieron la prórroga, según indicaron a esta agencias fuentes del Ministerio de Economía.

De esta forma, la Argentina evita distraer de sus reservas un monto que hubiese significado prácticamente vaciar las arcas del Banco Central.