Hockey: triunfos de CRAR, 9 de Julio y Sportivo Norte

Este fin de semana se desarrolló la segunda fecha de la Zona A1 Rafaela del torneo de Damas Mayores de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Tuvo inicio el sábado en San Francisco, donde CRAR derrotó a Charabones en primera división por 4 a 0. Las autoras de los goles del equipo dirigido por Adrián Kieffer fueron Guillermina Astudillo -2-, Lucía Basualdo y Pierina Stucky.

En la jornada del domingo se disputaron los otros tres enfrentamientos. En el sintético del CRAR, 9 de Julio derrotó a Juventud de Humboldt por 3 a 1. Camila Rodriguez, en dos oportunidades, y Morena Breckes anotaron los goles del equipo dirigido por Champy Dominino. Candela Lottersberger convirtió para Juventud.

También en primera división, Sportivo Norte logró imponerse en Humboldt ante el local Sarmiento por 1 a 0. Luisina Russo anotó el tanto para las dirigidas por Gisela Herrera.

El otro partido fue en San Francisco, donde 9 de Julio de Morteros venció en el partido principal a Deportivo Bella Italia por 4 a 2. Los goles de la escuadra orientada por Pablo Pardini fueron anotados por Julieta Beltramo -2-, Natalia Mansilla y Colomba Brizzio. Para las Tanas anotaron las hermanas Loreley y Antonela Yori.

Con estos resultados, las posiciones tras dos jornadas quedaron así: 9 de Julio 6 puntos; CRAR 5; 9 de Julio de Morteros 4; Sportivo Norte, Juventud y Charabones 3; Sarmiento y Bella Italia sin puntos.



EN RESERVA

Estos fueron los resultados: Charabones 1 – CRAR 2 (Micaela Chazarreta y Agostina Pizzi); 9 de Julio de Rafaela 0 – Juventud 1 (Candela Lottersberger); Sarmiento 1 (Ana Marty) – Sportivo Norte 2 (Florencia Brain y Luzmila Galeano) y 9 de Julio de Morteros 1 (Florencia Bargiano) – Dep. Bella Italia 1 (Sol Aguirre).



INFERIORES

Sub 16: Charabones 0 - CRAR 0

Sub 14: Charabones 3 – CRAR 2 (Agustina Keller e Inés Marlatto); 9 de Julio de Rafaela 2 (Iara Molina y Morena Acosta) – Juventud 0.

Sub 12: Charabones 2 – CRAR 6 (Lucía Gorosito -2-, Ayme Auce, Sofía Manrique y María Basso); 9 de Julio de Rafaela 2 (Karen Zorrilla y Delfina Palota) – Juventud 0.