Brillante presentación de Skay

Por Germán Sánchez



Especial desde Sunchales.- “Luna, luna del desierto, luna compañera de mi soledad, tal vez mañana me busques en vano y no me puedas encontrar.” No podía resistirse ante los encantos de la contundente luna llena del sábado por la noche. Por eso el arranque del show de Skay y Los Fakires estuvo dedicada a ella.

La continuidad fue un clásico de Los Redondos y a lo largo de la noche se fueron intercalando entre los temas propios. Primero, El pibe de los astilleros, un rato después, Ji, ji, ji con todo el pogo que implica cuando muchos se desatan y se dejan llevar, especialmente aquellos que están frente al escenario; más adelante Criminal Mambo y Todo un palo. Paseó por su propia discografía. Fue desde El Golem de Paternal hasta Yo soy la máquina, su estreno más reciente con Los Fakires como una banda acompañante ideal, potente.

Fue un poco más de una hora de rock y de fanáticos disfrutando de su ídolo, ex guitarrista de los Redonditos de Ricota. Fueron 16 temas. Nuevamente Low tuvo un marco acorde al artista. Desde muy temprano fue llegando público de todas las edades, fanáticos de antes y jóvenes de ahora que se rinden ante el encanto ricotero, no solo local, sino de varios lugares de la zona. Había micros que llegaron incluso desde Rosario, había rafaelinos, de Ataliva y de Humberto, de Lehmann y de Tacural, de Brinkmann y de Morteros, y de tantas otras localidades del oeste santafesino y el este cordobés.

Y la noche fue la frutilla del postre, con un clima ideal y, lo dicho, una impresionante luna llena que se llevó como premio los mejores versos de Skay, quien de Low pasará al Cosquín Rock, donde se presentará en el Escenario Norte a las 21:00 del sábado 18 de febrero.