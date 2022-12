Misa en Acción de Gracias en la despedida de Mons. Fernández

La Misa de ayer a las 20 en la catedral San Rafael tuvo un sabor especial, es que con su oficio, monseñor Luis A. Fernández, tras 9 años entre nosotros, se despidió de la Diócesis.

Pese a la tórrida jornada numerosos fieles se acercaron al templo para despedirse del Pastor.

En el inicio de la ceremonia Fernández resaltó que se despedía con lo más bello y hermoso de la vida de Dios que es la Eucaristía, que se oficiaba en acción de gracias por todos estos nueve años.

La Misa fue concelebrada con distintos sacerdotes de la Diócesis.

Al pronunciar la homilía Fernández señaló que "estoy emocionado pero más tranquilo que el día en que llegué. Mi corazón está contento".

Hizo además un chiste sobre los festejos que se daban puertas afuera, manifestando que pedía disculpas a la gente que no pudo ingresar al templo, y dijo ¿venían por esto no?.

En otro pasaje enfatizó "qué lindo poder conducir el ministerio episcopal acompañado por ustedes". Acto seguido destacó la presencia de sacerdotes y diáconos, en una jornada como la de ayer.

Más adelante evocó a San Juan Diego -aborigen mexicano- y rescató su gran tarea evangelizadora.

Puso énfasis en señalar que en estos nueve años "lo que sentí antes que nada, como Pastor, la cercanía y acompañamiento de la Virgen de Guadalupe y San José Obrero.

Rememoró los sesenta años de la Diócesis y remarcó la cultura del encuentro.

Hizo un llamado a que caminemos juntos que podremos vencer la tentación de quedarnos añorando el pasado.

Hizo alusión al Evangelio leído momentos antes.

Más adelante pidió perdón por muchas cosas que "no pude estar a la altura de la misión encomendada por el Señor".

Más avanzada la ceremonia dijo "me voy sintiendo, en lo profundo del corazón que esta es mi casa".

Finalizó su mensaje expresando "abramos las puertas de la Diócesis al nuevo Pastor, Mons. Pedro Torres.

Concluyó con un ¡Viva la Virgen! respondida por todo el templo y un cerrado aplauso.