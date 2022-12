La AMB e IBA firman un acuerdo que apunta a cambiar el futuro del boxeo

No son años fáciles para la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), antiguamente conocida como Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA), que aún continúa en la mira del Comité Olímpico Internacional (COI), luego de la suspensión que sufrió el organismo del pugilismo amateur, debido a irregularidades económicas, administrativas y arbitrales, que se desataron tras los Juegos Olímpicos de Río 2016. De cara al 2023, una nueva etapa comienza, junto a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), una de las entidades más populares del campo rentado.

El reconocido profesor Richard McLaren fue el encargado de hacer pública la denuncia que informa las irregularidades en los resultados de tres competencias organizadas por la ahora IBA, incluyendo los Juegos Olímpicos Río 2016. Aún es una incógnita si el noble arte estará presente en el calendario de Los Ángeles 2028, aunque no es impedimento para que el boxeo amateur continúe realizando movimientos muy significativos para el futuro de la disciplina.

Fue la AMB la que se sumó a esta ecuación, firmando, con la IBA, un acuerdo que consta de diez ítems, que tienen como objetivo impulsar e integrar el amateurismo y el profesionalismo. Uno de los puntos más destacables es el envión que tendrá la WBA Academy, que será crucial en la administración y creación de nuevos eventos, junto al World Boxing Tour, que buscará generar competencias que otorguen puntos para los púgiles aficionados.

Uno de los aspectos que podría ser un guiño para el futuro del boxeo olímpico es el análisis y la posible restructuración del reglamento IBA, además de programas que busquen capacitar a los oficiales. Una de las tantas personas que se pronunció al respecto fue Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo: “Dentro de IBA, estamos construyendo un hogar mundial del boxeo. La cooperación entre la IBA y la AMB puede brindar el futuro del boxeo como deporte, nuestro objetivo es construir un puente entre las dos organizaciones y brindar más oportunidades a todos los boxeadores en todo el mundo”.

Continuando con la WBA Academy, otra de las novedades será la ayuda que se otorgará en el crecimiento de los deportistas aficionados, mediante programas seleccionados, con el fin de obtener, en el futuro, una óptima integración al boxeo profesional. El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, no dudó en hacer notar su felicidad: “Este acuerdo con IBA es algo que traerá muchos beneficios al boxeo. Siempre he tenido la consigna de que el boxeo es uno solo y poder acercar al ente más importante del boxeo profesional con el más destacado del boxeo aficionado es un paso enorme de cara a lograr nuestros objetivos e integrar este gran deporte”.

Por último, la salud de los boxeadores no fue un tema que pasó desapercibido en las conversaciones entre los miembros de ambas entidades. Se confirmó que habrá una cooperación en la búsqueda de profundizar sobre los protocolos de seguridad y salud de los boxeadores.