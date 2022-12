La sequía, la seguridad y la hidrovía en la agenda de la reunión Perotti-Fernández

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se reunió ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para profundizar sobre temas inherentes a Santa Fe. “Siempre es importante poder trasladarle al presidente las preocupaciones y las expectativas de los santafesinos. En este caso, queríamos ponerlo al tanto de una preocupación de los sectores productivos vinculados al sector agropecuario. Particularmente, con la intensidad de una sequía que nos viene maltratando y la necesidad de ir generando, junto con la Secretaría de Agricultura, los acompañamientos necesarios para enfrentar lo que ha sido una mala campaña para la cosecha fina y las dificultades con la falta de lluvias para toda la siembra de soja y de reservas”, sostuvo el mandatario santafesino luego del encuentro que se llevó a cabo en Casa Rosada.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la Hidrovía del Paraná: “Queremos avanzar en la constitución formal del Ente, las designaciones de sus autoridades y poder llevar adelante el proceso de licitación, que salga del corto plazo en el mantenimiento de la vía troncal y que nos dé una previsibilidad futura para una vía tan importante para lo que son las exportaciones navegables argentinas y, particularmente, las que desde Santa Fe hacia el Atlántico salen con la infraestructura de los puertos santafesinos”.

“El 80 por ciento de la producción agroalimentaria sale de nuestra zona. Poder resguardar esa vía troncal con el dragado pertinente en perspectivas de mediano y largo plazo es una garantía para todos”, afirmó Perotti al tiempo que agregó que “dejar claro, también, una instancia de funcionamiento que garantice la llegada hasta desde el Atlántico hasta Santa Fe y tener garantizado Santa Fe al norte”.



MUY BUEN NIVEL DE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Perotti también le transmitió al presidente que “Santa Fe viene teniendo muy buen nivel de actividad productiva, en el nivel de inversión y, particularmente, en el trabajo registrado. Queremos que eso se sostenga, por eso le hemos planteado el acompañamiento a este esquema de trabajo que tenemos con el Ministerio de Economía de la Nación, para que no falten insumos en las pequeñas y medianas empresas, particularmente las exportadoras, a fin de que ese nivel de actividad no se resienta y sostenga los niveles importantes de empleo que la provincia viene registrando”.

Además, en el encuentro se hizo un repaso de lo hecho en seguridad, “un tema que nos preocupa a todos los santafesinos, a los rosarinos en particular. Tenemos expectativas de seguir mejorando y seguir contando con apoyo nacional creciente. Sabemos que hubo resultados importantes de muchas de las investigaciones con intervención de la Fuerzas Federales. Siempre la expectativa está en poder tener una mayor presencia, que nos siga sumando a los esfuerzos que los santafesinos estamos haciendo en la mejora de la institución policial”.

Además, el gobernador señaló que “le solicitamos al presidente que nos siga acompañando y si no va teniendo tratamiento legislativo de acá a fin de año, que incorporen en extraordinarias el proyecto que los legisladores santafesinos de todos los partidos han presentado en la Cámara de Diputados, a los efectos de tener una estructura judicial en lo federal de mucho más impacto y necesario para enfrentar el delito en nuestra provincia”.

Por último, las autoridades dialogaron sobre un tema adicional como es el 450° aniversario de la ciudad de Santa Fe. “Hay iniciativas presentadas para tener un Centro de Convenciones. Hay gestiones a nivel municipal que estamos apoyando para que la Nación acompañe, no solamente en la cesión efectiva de terrenos para el desarrollo correspondiente, sino también con los recursos necesarios”, finalizó el gobernador.