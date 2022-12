La Copa Departamento Castellanos 2023 ya tiene sus cruces definidos

La Liga Rafaelina de Fútbol ya piensa en la temporada 2023 y en las últimas horas se dieron a conocer los cruces de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos del próximo año.

El formato de dicho certamen ya es conocido, en este 2022 se jugó la Copa Centenario, en virtud a los 100 años que cumplió la entidad madre del fútbol doméstico, que fue ganada por Argentino Quilmes, y debido al éxito que tuvo en este 2022, se le buscó la forma de ‘continuar’ con dicha competencia.

La Copa, que agrupará a todos los clubes afiliados a la LRF, tendrá su primera etapa a fines de febrero (fecha tentativa el 26), para finalizar antes de mayo.

A la hora de conformar los copones para realizar los sorteos de los respectivos cruces fueron involucrados 40 clubes. A los 37 afiliados actualmente se les suman Juventud de Rafaela y La Trucha Fútbol Club de Frontera, ambos empezarán a competir en Liga Rafaelina desde 2023; más el Sportivo Aureliense, que si bien en este año que se va se bajó de los torneos, posiblemente vuelva a la competencia.

Los clubes participarán con su Primera División y su categoría 2011, a partidos únicos en cancha del equipo de menor categoría.

Juventud, que en 2023 será parte de la zona Norte de la B, debutará ante Unión de Sunchales; mientras que La Trucha FC, que integrará la zona Sur, hará lo propio ante Atlético de Rafaela. Por su parte, Sportivo Aureliense debería comenzar el año con Sportivo Norte.

El ganador de la Copa Departamento Castellanos tendrá la chance de jugar a fin de temporada la Supercopa Departamento Castellanos ante el campeón Absoluto del 2023.



Todos los cruces definidos:

Sportivo Aureliense vs Sportivo Norte, Juventud Unida de Villa San José vs Argentino de Vila, Sportivo Roca vs Argentino de Humberto 1º, Zenón Pereyra FC vs Ferrocarril del Estado, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Ramona, La Trucha FC vs Atlético de Rafaela, Independiente Ataliva vs Deportivo Josefina, Deportivo Susana vs Deportivo Tacural, Atlético Esmeralda vs Ben Hur, San Isidro vs Deportivo Aldao, Defensores de Frontera vs Florida de Clucellas, Sportivo Libertad Estación Clucellas vs Brown de San Vicente; Moreno de Lehmann vs Argentino Quilmes, Juventud Rafaela vs Unión de Sunchales, Sportivo Santa Clara vs Atlético María Juana, La Hidráulica de Frontera vs Peñarol, San Martín de Angélica vs 9 de Julio, Independiente San Cristóbal vs Deportivo Libertad de Sunchales, Belgrano de San Antonio vs Bochófilo Bochazo, Deportivo Bella Italia vs Talleres de María Juana.