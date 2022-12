Inscripciones para el ciclo lectivo 2023

La Escuela de Música Popular "22 de Noviembre", situada en Sargento Cabral 137 y dependiente del Sindicato de Músicos de Rafaela, comienza hoy, jueves 1 de diciembre, con las pre-inscripciones para ingresantes al Ciclo Lectivo 2023.

Las mismas se realizarán de forma online, a través del formulario disponible en el Instagram de la escuela: @escdemusica22denoviembre. En dicho perfil se encuentra toda la información referida a las inscripciones, a la oferta educativa de la Escuela y respuestas a preguntas frecuentes.

Este 2022, la Escuela de Música modificó su antiguo Plan de Estudios y posee una nueva oferta educativa, además de haber incorporado también la cátedra de violín. "Desde la Escuela nos sumamos a este nuevo plan. A mí me parece que una de las cosas más interesantes que tiene es que es más acorde para la realidad laboral de los músicos hoy en día y que tiene más flexibilidad para el cursado y para la promoción de las materias", comenta Leslie Luciano, la directora de la institución.

En cuanto a la actualidad de la Escuela, Leslie comenta: "El año pasado hicimos la primera edición del Suena Festival de Música Joven en conjunto con la Escuela Secundaria n.° 615 con la idea de brindar un espacio para las bandas de chicos que estén actualmente cursando la secundaria. Estuvimos trabajando con la escuela Domingo de Oro, con la escuela Nicolás Avellaneda, con la UNRAF... este año comenzamos a poner el foco en trabajar en conjunto con otras instituciones, sean o no vinculadas a la música". Cabe recordar que hace unas semanas se desarrolló la segunda edición del Festival mencionado, la cual tuvo un gran acompañamiento y participación por parte del público.

Como cierre de año, hoy a las 20:00 se realizará el Acto de Colación de Egresados/as 2022 en SEOM (Av. Brasil y Lavalle).

Se recuerda, a quienes tengan interés de estudiar música el próximo año, que el título es otorgado por el Ministerio de Educación de la provincia y que las especialidades instrumentales son bajo eléctrico, saxofón, canto,

guitarra, bandoneón, piano, violín y percusión. No es necesario contar con conocimientos previos.

El único requisito de ingreso es tener 16 años o cumplirlos durante el primer año de cursado. No hay límite máximo de edad ya que hay grupos mixtos de adolescentes y adultos. Tampoco es necesario comenzar con un instrumento propio, ya que la Escuela cuenta con instrumentos para que los alumnos y alumnas puedan estudiar allí.

Ante consultas, comunicarse vía Instagram a @escdemusica22denoviembre o, de 16:00 a 22:00, al 15701193.