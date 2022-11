Una final ante los Polacos

En este brete, nos metimos solos, podríamos decir con esa pertenencia que nos caracteriza, al menos en el mundo del fútbol a los argentinos. En realidad los que no dieron la talla en el debut fueron los futbolistas, que no supieron resolver los ejercicios que les propuso Arabia y en consecuencia, la competencia lo reprobó como nunca antes en estas instancias y rápidamente, se le vinieron encima desafíos impensados como necesitar ganarle a México y si eso ocurriera, como terminó felizmente sucediendo, acto seguido, derrotar a los polacos en el último partido de la fase de grupo.

Ya no importa cómo debieron ser las cosas sí este deporte, se comportaba con una cierta lógica y el combinado Nacional, lo ponía en vereda a los árabes como marca la historia y el poderío deportivo que trajo a este mundial Lionel Scaloni, es contra fáctico dicen ahora, cuando algo que debió suceder, en definitiva no sucedió y la realidad es la que todavía impone condiciones, a punto tal que en la previa del juego frente a Lewandowski y compañía, el riesgo de no superar el corte clasificatorio, se lleva un porcentaje de probabilidades, que aún menor, descarta cualquier estado de relajamiento o de especulación.

Vimos ayer en Al Khalifa como Ecuador que presentó en la primera parte del torneo un perfil altamente competitivo, especialmente cuando los méritos lo llevaron a merecer mejor suerte en el cruce ante Países Bajos, un esfuerzo que el propio Louis van Gaal reconoció en la conferencia de prensa post partido admitiendo que Gustavo Alfaro le había ganado el duelo táctico, se quedó reclamando mejor estrella y a pesar de los 4 puntos conseguidos y esa imagen de equipo llamado a ser revelación del torneo, debió hacer el equipaje por no poder cerrar adecuadamente la serie ante Senegal, que lo derrotó de manera ajustada, pero lapidaria.

Estos torneos esconden algo de misterio en las definiciones y no son pocos los casos de potencias que se retiraron mucho antes de lo estimado y otros, que llegaron solo para competir, sin tantas expectativas, se han quedado un par de semanas más, ante el asombro de los analistas y espectadores.

Claramente los seleccionados con historia, cargan con una responsabilidad adicional que no siempre gestionan de la mejor manera; que los recursos deportivos sean generosos, no siempre es un sinónimo de poderío colectivo y mucho menos de resistencia emocional frente a lo imprevisible.

Argentina es en este mundial un caso a seguir explorando ya que nadie puede asegurar, por ejemplo, qué versión veremos hoy en el estadio 974 y eso se parece y mucho a la incertidumbre, un estado en el que no entraron rivales como España, Brasil y Francia, que con naturalidad se impusieron en sus grupos sin tener que apelar a esquemas y nombres de emergencia.

Pero volvamos a nuestro equipo que, en la noche de Doha, se jugará la clasificación a octavos de final sin mucho margen de error, aunque se barajen un par de resultados que lo podrían conectar con la segunda parte de este mundial.

Es muy temprano para rogar que venga ese alivio a como dé lugar, a ganar como sea porque lo demás, es el abismo. Este equipo arribo con un respaldo objetivo basado en los méritos y no en el peso de su casaca y es necesario recuperar confianza para legitimar las victorias que, de aquí en más, se van a necesitar para seguir sorteando vallas y estas exigencias, después de los dos primeros juegos, no le quedan tan cómodas en apariencia, sin dejar de reconocer que, en el segundo tiempo ante México, el equipo albiceleste se asemejó a momentos de futbol más competentes.



OTRA BATERÍA DE CAMBIOS

Como ya es un clásico en los entrenadores de este tipo de torneos, la formación inicial es un legítimo campo de especulaciones, no hay otros caminos a recorrer y si nos basamos en la conferencia de prensa, Scaloni deslizó que el módulo sería similar al que presento desde el arranque ante los del Tata Martino.

Esa orientación finalmente no sería tan confiable ya que Lisandro Martínez, que fue baluarte de zaga, saldría para dejarle el puesto a Cuti Romero y hasta algunos especulan que Germán Pezzela también tiene sus chances, todo esto en función de un rial que tiene a una de las columnas de Europa y defenderlo, será todo un reto.

Tampoco se quedaría entre los titulares Gonzalo Montiel y reaparecería Nahuel Molina como lateral por derecha; por el otro sector una certeza, va continuar el Huevo Acuña y Alexis Mac Allister sería ratificado por el entrenador para darle esa dinámica que se ha perdido misteriosamente en los últimos meses

Falta la última puntada de este entramado de modificaciones con las que se especulan, está en condiciones de jugar Leo Paredes? Es un secreto a

voces que Guido Rodríguez volverá al banco y su lugar debería ser ocupado por uno de los jugadores con mas presencias en el ciclo Scaloni, sin embargo, el gran trabajo de Enzo Fernández, con un golazo de Premier League, sugiere que sea justamente el ex River que integre la formación titular para esta noche.

El entrenador debe asumir estas contradicciones, si lo fueren, como parte de un ejercicio que le reclama frialdad e inteligencia emocional para moverse en aguas agitadas, donde esos valores se ponen a prueba en tanto jefe de grupo.

El de hoy es otro de los partidos cornisa que ha disputado Argentina en los últimos mundiales y es el momento para tirar a la cancha todo el ritual y lo que se llama jerarquía para poder esmerilar, lo que todavía sigue siendo un enigma.

El verdadero nivel de este equipo.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ARGENTINA: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella o Cristian Romero, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



POLONIA: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik, Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.



Estadio: 974 (Doha).

Árbitro: Danny Makkelie (Neerlandés).

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan de Vries.

VAR: Pol van Boekel.

Hora: 16.00

TV: Tv Pública - TyC Sports