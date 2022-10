Los 21k cada vez más importantes

A semanas de realizarse la media maratón Ciudad de Rafaela, Daniel “Tecla” Farías (será el 23 de octubre con largada a las 8), este jueves, en las instalaciones del Complejo Cultural Viejo Mercado, se realizó la presentación oficial de la remera que se utilizará para la competencia. Participaron del evento, el intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la coordinadora de Vecinales, Vanesa Macagno; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; el secretario General del SEOM, Darío Cocco, sponsor, runners y público interesado.

Al tomar la palabra, Castellano, manifestó: “Cuando terminó la pandemia, como municipio y equipo nos pusimos una misión porque notamos que había una necesidad muy fuerte de las familias de tener lugares de recreación y encuentro para pasarla bien. De hecho, no nos equivocamos porque a medida que se fueron dando las aperturas, la ocupación de los espacios públicos fue masiva”.

“Paralelamente notamos que Rafaela se iba quedando atrás en los fines de semana largos y que el esquema turístico en Argentina iba cambiando. Ya no era solamente una oportunidad para aquellos lugares geográficos con características especiales como montaña, mar, nueve; sino que podíamos poner a la ciudad como una alternativa turística de eventos”.

“Empezamos a planificar y trabajar esto. Vimos que había que ampliar el esquema, la base de socios, porque no podíamos solos como municipio. Estamos acostumbrados a trabajar con instituciones y el sector privado de una manera que, tal vez, en otros lugares cuesta más. De esta forma, nos pusimos como objetivo: Rafaela, ciudad turística de eventos”, continuó.

“Por el cumpleaños de Rafaela, en lugar de tener el festejo un solo fin de semana, armamos todo octubre de celebración. La Fiesta de las Culturas fue extendida a sábado y domingo, junto con la Semana del Libro. Pudimos volver, con el Club de Autos Antiguos, a organizar el rally que hace mucho tiempo no se hacía, y articulamos esfuerzos institucionales con el sector privado”.

“De esta forma, vamos generando un calendario de eventos en donde el beneficio para la ciudad en el movimiento económico y la participación de personas de otros lugares que vienen y se quedan, empieza a generar otra mirada de la ciudad que no la habíamos enfocado de esta forma en la pre pandemia. Esto se ha convertido en una potencialidad para seguir creciendo”, resaltó el Intendente.

“La media maratón es parte de la idea de amplificar y darle más volumen y calidad a los eventos que ya teníamos en el calendario. Esto va a generar una sinergia de sueños y planificación para lo que viene. Notamos que hay una motivación en los distintos sectores de la comunidad para posicionar a la ciudad en una referencia turística de eventos. Esto, para alojar a la gente, también requiere de infraestructura, como hotelería, bares, restaurantes, tránsito, seguridad. Se precisa pensar en un esquema de ciudad turística, y la pandemia nos puso en esta oportunidad”, cerró.



SE SUPERARON INSCRIPTOS

A su turno, Ignacio Podio, contó: “Gracias a los sponsors, hoy podemos tener el nivel que buscamos. Nos propusimos un objetivo en febrero, que era perforar el techo de inscriptos, levantar la vara. Por suerte hoy, a 20 días de la carrera, podemos decir que cumplimos el objetivo ya que tenemos récord de inscriptos. Dos veces abrimos las inscripciones. Primero pusimos un cupo de 1000, y faltando dos meses para la carrera, lo completamos. Pero luego, los runners nos empezaron a pedir y comenzamos también a ver el volumen; por lo que volvimos a abrir un cupo de 200 más. En 48 horas ya lo habíamos completado”.

“Entendemos que es una carrera que ha pegado un salto de calidad. El año que viene vamos a tener que repensar en un margen mucho más grande de inscriptos”, agregó.



TRABAJO EN EQUIPO

Por su parte, Myriam Villafañe indicó: “Llegamos a este momento y comenzamos a palpitar la media maratón de una manera distinta. Es un momento muy esperado para todos y todas. Debe agradecerles a cada uno de ustedes, representantes de instituciones deportivas, instituciones que todos los días colaboran con nuestro municipio en distintas actividades, pero en esta concretamente, hemos recibido una ayuda enorme de los clubes, de los grupos de runners. Sin ellos, no podríamos haber lanzado un evento de esta magnitud”.

“También agradezco a quienes auspician este evento. A los representantes del Banco Santa Fe, Pingüino, socios que siempre estuvieron desde que se inició esta actividad, y en esta edición no fue de otra manera; al Gobierno de la Provincia, Lotería de Santa Fe, SEOM Rafaela, Jerárquico Salud, Powerade, Grupo Spaggiari, Casa Delma, Cooperativa Guillermo Lehmann, Remax, Aguas San Carlos, y muchísimas personas que han integrado cada detalle de esta media maratón que se aproxima”, concluyó.



APOYO

Por otra parte, el titular de LAPTIME, Martín Palamedi, agradeció a “Luis Castellano, a Myriam Villafañe y a Ignacio Podio, por confiar nuevamente en nuestra empresa. Hace ya nueve años que somos parte de la Media Maratón Ciudad de Rafaela, carrera que sentimos como propia desde la empresa. Esta carrera es una de las más esperadas por la región. Los números no me van a dejar mentir. Desde el año 2019, donde se había hecho la última edición presencial por el tema de la pandemia, vuelve la carrera el año 2021, y un mes antes tuvimos que cerrar las inscripciones por cupo completo”.

“En este sentido, no cabe ninguna duda que la carrera es una de las más esperadas, una carrera que año tras año crece, donde genera un esfuerzo de manera permanente por parte del municipio, y donde este año tiene una jerarquía de las mejores competencias que hay en el país. Nosotros, como empresa, estamos en todo el país y vemos cómo se organizan los eventos. La de Rafaela es una de las carreras más importantes y está a la altura de las de Capital Federal que siempre son las más convocantes”.



CORREDORES

El entrenador Diego Valiente comentó: “Estamos preparando gente en 5, 10 y 21 kilómetros. Es una maratón especial para nosotros que nos dedicamos a correr porque es en casa, y es la que siempre esperamos”.“A medida que se acerca la fecha de la carrera, se va sumando más gente porque ven que los amigos, las amigas, el marido, la mujer, la corren. Para los 5K con tres días de entrenamiento semanal pueden llegar bien preparados, siempre atendiendo las recomendaciones del profesor”.

Silvio Parola, perteneciente a un grupo de runners, expresó: “Estoy emocionado. Vengo de participar en Buenos Aires, de los 42 kilómetros junto con un grupo muy grande de rafaelinos. Me emociona ver el crecimiento. Hay que seguir soñando ya que así es como se ha hecho esta ciudad. Cuando hay participación del Estado, cuando hay apoyo, cuando hay pasión, el éxito está asegurado. Lo vemos reflejado en todas las cosas de la ciudad”.