Racing ganó con blooper a Coquimbo por Sudamericana

Racing Club pisó fuerte en Chile, derrotó 2-1 a Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y lidera con puntaje ideal el Grupo H luego de tres fechas.

El equipo de Gustavo Costas impuso condiciones desde el inicio y estaba para golear, pero con el correr de los minutos y a base de errores propios le dio la posibilidad a su rival de crecer y soñar con el empate.

La Academia abrió el marcador a los 10' a través de Santiago Solari, quien recibió una muy buena asistencia de Agustín Almendra y explotó una falla del arquero Diego Sánchez.

El conjunto argentino estaba cada vez más cerca del segundo y había desperdiciado un par de chances claras cuando un blooper de Gabriel Arias puso el 1-1 en el marcador. Agustín García Basso jugó hacia atrás con su arquero, quien sorprendentemente falló en el control y observó cómo la pelota ingresaba en su arco.

La respuesta de Racing llegó con uno de sus puntos más altos: Maximiliano Salas. El ex All Boys, como en toda la noche, no dio una pelota por perdida y recibió una clara infracción dentro del área. Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución y no perdonó. Tercer tanto de Maravilla en el certamen.

En la segunda mitad, Coquimbo se animó a ir por más y no pudo alcanzar el empate por la intervención del VAR. Andrés Chávez, ex Boca y Banfield, controló de pecho y sacó un zurdazo inatajable para Arias, pero el árbitro Carlos Betancur fue llamado a revisar la jugada y sancionó una polémica mano del delantero.

El conjunto de Avellaneda siguió desperdiciando posibilidades de liquidar el encuentro y debió sufrir hasta el final para traerse a Argentina tres puntos que en un inicio parecían más accesibles.

Racing volverá a jugar el jueves 2 de mayo a las 21.10, en el estadio de Quilmes, frente a Talleres de Remedios de Escalada por los 32avos de final de la Copa Argentina.