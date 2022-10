¿Bieler y un mensaje de despedida?

Atlético de Rafaela se prepara para el cierre de la temporada 2022 en la Primera Nacional. Sus dirigentes y el cuerpo técnico ya trabajan en el armado del plantel que tendrá Ezequiel Medrán en 2023. Todavía no hay confirmación alguna de salidas, mucho menos de refuerzos. Lo cierto es que este sábado cuando la Crema reciba a Riestra (15 hs. con arbitraje de Andrés Franklin) puede ser el último partido para varios en el conjunto albiceleste.



En las últimas horas, Claudio Bieler, el capitán, goleador y máximo referente de los últimos años en el conjunto de barrio Alberdi publicó en sus redes sociales un mensaje con tintes de despedida. AR, un corazón, y gracias!!, junto a tres fotos en las cuales dos se encuentra festejando un gol y la restante del tremendo telón que desplegó la barra de Los Trapos en el último encuentro jugado de local.

Fue conciso, simple, pero todos los hinchas de la ‘Crema’ lo entendieron como una despedida. ¿Será?



No fue un año fácil para nadie en Atlético. Torneo que estuvo muy distante de todo lo planificado, lejos de las expectativas que se tenían depositadas. Para el delantero en particular, los lamentables hechos acontecidos después de aquella derrota ante Estudiantes de Caseros, donde le rayaron el auto y le pincharon las cubiertas.



El oriundo de Vera tiene contrato hasta fin de año con la Crema. A pesar de sus 38 años volvió a demostrar, dentro de la cancha, una vigencia total anotando 13 goles y siendo una vez más el goleador del equipo. Jugó prácticamente todos los partidos y no se borró. Estuvo siempre.



Si será o no su último partido este sábado, sólo él lo sabe. Lo cierto es que los hinchas ya le hacen saber en las redes sociales que lo quieren un año más. ¿Qué hará el Taca?



HOY, FÚTBOL



El plantel profesional de Atlético de Rafaela se prepara para cerrar el año. Este sábado recibirá a Riestra en su última presentación en la temporada 2022 de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.00 hs. y será arbitrado por Andrés Franklin.

El entrenador Ezequiel Medrán comenzará en la práctica de hoy a darle forma al equipo. Ya estarán en condiciones de reaparecer Marco Borgnino y Gonzalo Lencina. Mientras que se definirá si Jonás Aguirre, que se recupera de una molestia muscular, llegará al sábado o no.

La práctica de este jueves estaba programada para las 10 hs. en el estadio Monumental. Si el tiempo así lo permite el plantel profesional trabajará en Alberdi, de lo contrario se deberá cambiar de planes.