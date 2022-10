La "Fiesta de las Culturas" fue un éxito multitudinario

Luego de un exitoso fin de semana que abrió con la Fiesta de las Culturas, este martes, en el Salón Verde del Municipio, los integrantes de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Secretaría de Cultura se reunieron con integrantes de las diversas colectividades que participaron de la Fiesta de las Culturas 2022 para evaluar los resultados obtenidos y dialogar sobre diferentes temas que hicieron al evento.



LA REUNIÓN

Al respecto, la coordinadora del área de Relaciones Internacionales, Anabella Battistini, recordó que este evento “se viene llevando adelante con este nombre desde el 2014 de manera ininterrumpida. El único año que tuvo una edición completamente diferente fue en el 2020, el año de la pandemia, que fue cuando la ciudad estaba atravesando el momento pico de la emergencia sanitaria en el marco del covid-19”.

Siguió relatando que “este sábado fue un éxito, nos desbordó la cantidad de gente. En esta reunión, todas las colectividades manifestaron que pudieron vender todo lo que llevaron a modo gastronómico. También recordar que hubo representación desde lo artístico como lo hizo la Asociación Familia Trentina con sus acordeones”.



PARTICIPANTES

La Coordinadora destacó que “entre los que participaron estuvieron la comunidad italiana representados por la Sociedad Italiana, Asociación Cultural Piamontesa, el Centro Toscano de Rafaela, la comunidad Lombarda, Trentinos, Españoles representados por la Sociedad Española, el Centro Gallego Rafaela, Descendientes de Carcabuey, la alemana representados por Comisión de Hermanamiento Rafaela-Sigmaringendorf, la Boliviana, la Criolla, la Francesa, con la Alianza Francesa y los Pueblos Originarios”.

“La verdad que fue un éxito para todos y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos. Para proyectar a futuro quedaron algunos números, como por ejemplo, se podría seguir aumentando al cantidad de ventas porque cada año se viene vendiendo entre un 20 y un 30 por ciento más. Si bien suman cantidades, esta fiesta cada vez tiene una mejor respuesta”; culminó.



JORNADA EXITOSA

Seguidamente, Rosana Alemandri, presidenta de la Asociación Cultural Piamontesa, contó: “Estamos muy felices y agradecidos a la comunidad de Rafaela por la predisposición y por la participación. Nos fue maravillosamente bien, las expectativas fueron colmadas, y por lo que estuvimos hablando con las demás colectividades, a todas nos fue muy bien”.

“La noche fue maravillosa y el tiempo acompañó. Nosotros ofrecimos la picada que nos caracteriza de salame y queso, llevamos unos sándwiches de chorizo al vino que particularmente creo que es una receta muy buena, también masitas piamontesas, lemonchelo y agregamos cervezas artesanales. La verdad que no nos quedó nada, nos quedamos inclusive sin comida”.

Por último, Roberto Muriel, vicepresidente de la Sociedad Española y presidente del Centro de Descendientes de Carcabuey comentó que “la noche fue espléndida, además del clima que acompañó toda la oferta. En este caso, llevamos tortilla española con una lonja de jamón crudo y paella. También vendimos chop artesanal. Por suerte nos quedamos sin nada. Vemos que es una fiesta que va creciendo año a año, en este en particular fue realmente multitudinario”.

Como se mencionó en este medio, la Fiesta de las Culturas convocó a una multitud que no solo disfrutó del gran escenario, la oferta gastronómica y los artistas invitados, sino que también pudo aprovechar la típica Plaza Feria, que en esta ocasión fue un complemento atractivo. Los artesanos pudieron seguir vendiendo sus productos el día domingo, mientras había shows musicales y una Feria de Libros también para recorrer. La propuesta, que se extendió toda el fin de semana, invitó a gozar de un clima agradable y primaveral, perfecto para tomar mates bajo el sol y pasear por el centro rafaelino.

En el propósito de posicionar a Rafaela como ciudad de eventos, este tipo de ofertas culturales demuestra que es posible y que esa búsqueda, paso a paso, se concreta.