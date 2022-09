Minibuses: comienza a aplicarse hoy la actualización en la tarifa

A partir de este viernes 30 de septiembre, el boleto para la utilización del transporte público local tendrá el costo de tarifa plana de 80 pesos, o sea, unos 30 pesos más caros, ya que hasta la jornada de ayer el valor era de 50 pesos. Cabe recordar que la primera modificación del valor del pasaje se produjo en el mes de mayo y estaba contemplada una segunda actualización para el mes de septiembre ya que no se actualizaba desde el año 2019 y resultaba necesario hasta aproximarse al valor real, para continuar con la prestación del servicio.

Para quienes sean beneficiarios de la tarjeta SUBE con la tarifa social federal y tarifa social local (categoría de jubilados y pensionados provinciales) el valor del pasaje surge de la aplicación de los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional y/o normativa que eventualmente se dicte para este tema, siendo de un 55 por ciento.

Cabe señalar que desde el pasado 26 de mayo hasta el día de hoy, el costo de la tarifa era de 50 pesos, donde se había aumentado su valor un 100% en relación a los 25 pesos que costaba desde el 29 de agosto del 2019, antes de la pandemia. De esta manera, y para continuar con la prestación del servicio, teniendo en cuenta la inflación y los aumentos en los combustibles, la nueva actualización tarifaria, para lo que resta del año, será de 80 pesos. No obstante, si bien el monto se duplicó, la fórmula polinómica vigente indica, a valores de marzo pasado, que debería estar en torno a los 90 pesos.

Haciendo una comparación con los precios de otras ciudades, Córdoba, Rosario y Santa Fe tienen, desde junio, una tarifa de casi $70 pesos. Igualmente, la ciudad de Buenos Aires continúa teniendo la tarifa más baja de transporte público del país y cuenta con más de la mitad del presupuesto nacional para subsidios. De esta manera, la diferencia entre los precios del boleto de un colectivo de la Capital Federal y en el interior del país es de hasta cuatro veces más. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires las tarifas mínimas rondan los 40 pesos, pero en algunas localidades como Mar del Plata ($74,38) o Bahía Blanca ($76) el precio es de los más altos del país.

Cabe destacar que días pasados, LA OPINION había dado a conocer que la Municipalidad de Rafaela tuvo que destinar más de $88 millones al servicio de minibuses entre enero de 2021 y mayo de este año. En este mismo período, para cubrir el déficit que genera la operación del transporte público de pasajeros de la ciudad, también se recibieron, entre aportes nacionales y provinciales, subsidios por más de $ 128 millones, mientras que lo recaudado por las distintas categorías de “boletos” apenas si supera los $ 9,5 millones. Los datos se desprenden del informe enviado por la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte al Concejo Municipal, luego de que los ediles opositores le hicieron llegar distintas inquietudes sobre el funcionamiento de los minibuses.

En cuanto a algunos datos que se remarcaron, se señala que el Sub Departamento de Transporte Público cuenta con 25 unidades. Los más antiguos son 5 coches marca Mercedes Benz del año 1999 y los últimos adquiridos son dos de la misma fábrica del año 2020. En el medio hay unidades de distintos años y marcas (Agrale, Iveco y Volkswagen) y el promedio de antigüedad es de 11 años (2011). A su vez, se cuenta con un plantel de 38 choferes, de los cuales 35 estaban en servicio (en mayo pasado) y 3 revestían en situación de carpeta médica/psicológica.