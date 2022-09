La Vicepresidenta pidió intervenir a alimenticias

La vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó ayer al Ministerio de Economía que "una política de intervención más precisa y efectiva" en el sector de la producción de alimentos para contrarrestar la inflación y evitar que se incremente la indigencia en el país.

"El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia", escribió la ex mandataria en su cuenta de Twitter, en un claro mensaje al ministro Sergio Massa.

Al respecto, Cristina Kirchner se hizo eco de los datos que difundió este miércoles el INDEC "sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022", aunque recalcó que "sin embargo en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%". "Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos", remarcó. Y, en su diagnóstico, prosiguió: "Está mas que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda".

Al respecto, señaló que "las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad", por lo que las volvió a identificar como las principales responsables del proceso inflacionario que vive la Argentina.

La ex mandataria se pronunció así casi en paralelo a la exposición de Massa en el Congreso por el proyecto de le y del Presupuesto 2023 y poco después de que se conocieran los números del INDEC. (NA)