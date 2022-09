Victoria para Litoral con Sapino

El torneo Inter Academias 2022 está a un paso de llegar a su última escala eliminatoria. En la 4ª y penúltima jornada de la etapa regular realizada este miércoles en Mendoza, el combinado de Litoral obtuvo su segunda victoria, mientras que Buenos Aires alcanzó su primer triunfo en el certamen.

En la cancha del club Banco Mendoza, con un try sobre el final de encuentro del centro Valentino Dicapua, Litoral derrotó a Oeste por 33-29 (parcial 12-5 en favor de los anfitriones), y en la otra función de la jornada, Buenos Aires derrotó por 22-12 a NOA (parcial 12-8 para los norteños), en la sede de Santiago Lawn Tennis.

La 5ta. fecha del Inter Academias está pautada para el miércoles 19 de octubre, con los cruces: Buenos Aires vs Centro y Litoral vs NOA. Los dos mejores equipos se enfrentarán por el primer puesto, y los otros dos jugarán por el tercer puesto.

En un choque bastante parejo e intenso, Litoral consiguió prevalecer a instantes del epílogo. Oeste fue efectivo en sus aproximaciones y llegó al in-goal en cinco oportunidades: Juan Manuel Vivas (dos tries a partir del maul), Aitor Bildosola, Ramiro Pérez y Lautaro Peralta; el apertura Facundo Consorte aportó dos conversiones. Las conquistas de Litoral -que tuvo en la convocatoria al tercera línea de CRAR, Ignacio Sapino- fueron de Ramiro Rubio, Juan Lovell, Gino Dicapua, Nicanor López Fernández y Valentino Dicapua, mientras que el apertura Juan Bautista Baronio acertó 4 conversiones.