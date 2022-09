Conflicto del neumático: Gobierno impulsa un acuerdo entre el sindicato y las empresas

Con las tres plantas de neumáticos paralizadas, el Gobierno buscará hoy destrabar un conflicto que lleva meses, y que creció en forma vertiginosa en los últimos días. El Ministerio de Trabajo convocó al gremio y las empresas, en medio de una disputa que involucra un tema estratégico: el valor de las horas extras que los operarios realizan los domingos.

El sindicato pretende que se paguen al 200%, mientras que las compañías habían puesto sobre la mesa la posibilidad de atar los valores a la productividad.

Incluso, el CEO de Fate, Javier Madanes Quintanilla, arriesgó que si el gremio hubiese aceptado la oferta empresarial, los operarios ahora estarían percibiendo un salario de unos $400.000.

En medio del fuerte desabastecimiento de cubiertas, el Gobierno apuesta a acercar posiciones, y lograr que empresas y gremio cedan en algunas posiciones.

No es el único frente que preocupa a la Casa Rosada: en medio de la dura pelea contra la inflación, los aumentos de precios en las gomerías están por encima del 50%. Los locales que tienen stocks los están haciendo valer y sólo a aceptan pagos en efectivo.

En la federación del transporte de camiones (FADEEAC) venían haciendo sonar alarmas desde hace semanas, porque observaban la magnitud del conflicto y cómo se podía extender a toda la economía.



GOLPES CRUZADOS

En una nueva ronda para acercar posiciones entre el gremio del neumático y las empresas, el Gobierno advirtió que "no se puede dialogar con plantas tomadas" y amaga con abrir las importaciones de cubiertas. En los encuentros quedó clara la preocupación por el riesgo que corren 150.000 puestos de trabajo producto de la crisis de la industria automotriz.

El presidente de ADEFA (terminales automotrices), Martín Galdeano, manifestó que "como país se está perdiendo facturación de exportación".

En representación del Palacio de Hacienda participaron el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Asistieron representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), la Asociación de Fabricantes de Componentes (AFAC, que nuclea a los autopartistas) y los sindicatos del sector (SMATA, ADIMRA y UOM).

Pirelli y Bridgestone, dos de las empresas que producen neumáticos en el país, también estuvieron presentes en su condición de miembros de la AFAC (autopartistas).

Por ADEFA asistió su titular, Martín Galdeano (Ford), junto con el vicepresidente Gustavo Salinas (Toyota), Gonzalo Ibarzábal (Nissan), María Ángela Stelzer (Volkswagen) y Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de la entidad.

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó el conflicto de los trabajadores del neumático y consideró que no se puede ser "rehén de caprichos" de un "grupo chiquito". El funcionario nacional también advirtió que liberará la importación de neumáticos si este miércoles no se llega a un acuerdo con los sindicatos en la reunión programada en el Ministerio de Trabajo.

Tras el encuentro, De Mendiguren aseguró que "el sector industrial tiene una relación muy estrecha con la cadena automotriz que surge de un arduo trabajo conjunto. Un conflicto de estas características complica mucho más allá de lo que hoy sucede, porque es una señal a las inversiones proyectadas que no se deciden en la Argentina por conflictos que duran mucho tiempo".

La preocupación del Gobierno pasa por dos frentes: encontrar el modo de normalizar la producción y repensar como industria y cadena productiva, a mediano y largo plazo, las formas de resolver una contingencia de este tipo, dado que el modo de producción sigue el modelo "just in time", es decir que no maneja stocks.

"Se pidió al sindicato del neumático que acceda a sentarse a la mesa porque las empresas agotaron todas las instancias de diálogo", aseguró De Mendiguren. Y remarcó: "El ministro Massa ha hecho promesas muy concretas.

Piensa tomar todas las medidas que estén a su alcance. Incluso analiza liberar la importación de neumáticos para que no baje el nivel de producción. A su vez, evalúa liberar los neumáticos retenidos en la Aduana para abastecer el mercado de reposición y así poder encausar la producción nacional de las terminales automotrices. Pero tiene claro que no se puede sentar a la mesa con extorsiones y de un grupo tan pequeño".

Por su parte, Galdeano, presidente de ADEFA, indicó que "por el problema de abastecimiento de neumáticos hay algunas plantas paradas completamente. La reunión fue para discutir el impacto que esto tiene sobre la industria. Sin meterme en la discusión particular de los sindicatos con las empresas convocamos al diálogo para poder destrabar este conflicto".

Y agregó: "De los 2.500 autos se producen por día en Argentina, hoy la producción está al 50%. Del total de unidades, el 60% se exporta, por lo cual como país se está perdiendo facturación de exportación".

También hicieron referencia a una carta que el gremio SMATA habría presentado, en la que alertó sobre dos empresas automotrices que ya implementaron suspensiones de puestos de trabajo y otras dos que advirtieron con paralizar su producción por falta de stock en menos de 10 días. Se estima que en la cadena de autopartes y terminales participan 75.000 empleados e indirectamente 120.000 trabajadores.

Mientras SUTNA maneja una dotación de 4.500 empleados, está poniendo en riesgo 150.000 puestos de trabajo con la consecuente paralización de toda la línea de producción.



EXTORSIÓN

El secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, criticó anoche al Gobierno nacional y lo acusó de "ponerse del lado de las empresas", al tiempo que afirmó que los que hace "es una extorsión y un ataque a las paritarias de todos los gremios, al método de la negociación colectiva".

"Es muy grave, porque busca extorsionarnos para que firmemos una paritaria a la baja", precisó Crespo en conferencia de prensa desde la sede gremial, ubicada en la calle Jujuy 995 del barrio porteño de San Cristóbal. En ese sentido, ironizó: "Les van a dejar importar neumáticos con los dólares que el Estado no tiene".

De esta manera, SUTNA salió a cruzar al ministro de Economía, Sergio Massa, quien a raíz del conflicto que hay en el sector autorizó a permitirles a las plantas "importar los neumáticos necesarios para abastecer el mercado interno". El gremio rechazó la oferta de 38 por ciento de aumento salarial, que significa una pérdida de poder adquisitivo real porque no alcanza los altos índices inflacionarios de Argentina. Además, planteó que las horas trabajadas los fines de semana se paguen al 200 por ciento.

El sindicalista remarcó que en vez de anunciar una reapertura de importaciones y facilitar dólares para esa operatoria, sería más sencillo aumentar los salarios de los 5.000 afiliados, porque de esa manera rápidamente se podrían fabricar "1.200.000 cubiertas".

Crespo denunció que, en la reunión que se realizó en la sede del Palacio de Hacienda, "no estuvo presente la voz de los trabajadores, que son la otra parte del conflicto y sólo se escuchó a las empresas". "No se puede decir que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones", precisó el sindicalista.