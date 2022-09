La extensa inactividad del Seleccionado Nacional no hizo mella en ese reencuentro del último viernes en Miami; no había dudas al respecto ya que la identidad de juego que consiguió acuñar la gestión de Scaloni a este equipo, ya había pasado por muchas pruebas y no era probable que no se distinguiera 4 meses después y ante un adversario de talla menor, sin embargo, el fuerte desgaste físico al que están sometidos los deportistas de elite a esta altura del año en sus ligas, con el agregado de la cercanía del Mundial, componían en la previa un cierto suspenso acaso ansiedad, de constatar todas las virtudes que se fueron derramando en los últimos dos años.

Frente a ello, las respuestas fueron enfáticas y la sensación externa es que la magia está intacta.

Claro que es pertinente la observación sobre el grado de dificultad que debió atravesar ante el seleccionado hondureño; cuando AFA anunció el acuerdo con estos equipos del Caribe profundo, la aspiración de ver en su esplendor la producción albiceleste, se convirtió en nula y por ejemplo en el caso de este primer partido de la última ventana FIFA del año, una confirmación indiscutible, Honduras no comprometió casi nunca a Gerónimo Rulli, el arquero que eligió el entrenador para darle minutos de juego en lugar de Dibu Martínez que permaneció sentado toda la noche.

En consecuencia, ni siquiera sirvió esa práctica oficial para evaluarlo al arquero del Villarreal que no tuvo intervenciones, ante la abrumadora superioridad que tampoco se vio reflejada en el resultado final. Scaloni pese a la certeza que no encontraría en el adversario, una oposición que le permitiría tomar nota para el ajuste final de su equipo, pensando en el debut frente a los árabes el 22 de noviembre, sorprendió con algunas modificaciones que no adelantó en la conferencia de prensa y que tampoco dejó ver en los últimos entrenamientos.

En ese aspecto la alternativa del Papu Gómez para acompañar las acciones ofensivas, en lugar del Flaco Di María que no tuvo minutos, se presenta como válida debido a la buena dinámica del volante del Sevilla y a la confianza que el entrenador le entrega, sin dejar de marcar como una virtud, la capacidad de adaptación a los distintos formatos tácticos lo que convierte en un futbolista versátil, perfil que ratificó en el partido ante los caribeños.

Después la evaluación sobre el trabajo de Gerónimo Rully, Germán Pezzela y Lisandro Martínez en tanto tridente defensivo, no resulta procedente debido a las debilidades en ataque de un adversario contratado para un determinado rol, según sus antecedentes y aptitudes. Pocas veces Honduras cruzó la mitad de la cancha y los zagueros argentinos tuvieron licencias para participar en las jugadas de pelota parada sobre el arco de Luis López.

A todas luces un buen sparring que facilitó el robustecimiento anímico de lo que hoy se conoce como la Scaloneta y la extensión de un ciclo ahora de 34 partidos sin derrotas, que proyectado sobre los minutos que todavía faltan de preparación para el Mundial (el martes frente a Jamaica en New Jersey y el 16 de noviembre ante Emiratos Árabes en Abu Dabi) permiten inferir que esa condición de imbatible, también se presentará en tierras cataríes.



LAS SEMILLAS QUE RIVER SEMBRÓ EN LA SELECCION

En esta oportunidad, hubo algunos jugadores que debutaron y dejaron una buena impresión en el cuerpo técnico. Uno de ellos fue Enzo Fernández, quien ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo. El volante de 21 años se ganó la convocatoria de Lionel Scaloni a partir del gran nivel demostrado en sus primeros encuentros con Benfica y, sin lugar a dudas, su debut estuvo a la altura de lo que se esperaba.

Entró a los 19' del segundo tiempo en reemplazo de Leandro Paredes y, en los 26 minutos que disputó, no falló ninguno de los 37 pases que intentó.

A raíz del gran rendimiento que tuvo Enzo Fernández, se comenzó a especular con una posible convocatoria al Mundial de Qatar 2022. Si bien el ex River debe pelear un lugar en la lista con Kevin Mac Allister y Exequiel Palacios, todo indicaría que el futbolista ya tendría un pie y miedo dentro de los seleccionados a competir en la Copa del Mundo.

El otro aporte ya es una realidad, la evolución y la metamorfosis futbolística de Julián Álvarez parecen no tener techo. Dos meses atrás, el delantero del Manchester City pugnaba por ingresar en la lista de 26 futbolistas que Lionel Scaloni deberá entregarle el 14 de noviembre a la FIFA para afrontar el Mundial de Qatar. Hoy, a fuerza de goles y de buen juego en el equipo inglés, el ex River no solo tiene garantizado un lugar en el primer Mundial que se jugará en tierras árabes: de a poco empieza a posicionarse como la principal alternativa que tendrá el entrenador argentino para reemplazar a Lautaro Martínez ante cualquier eventualidad. Sí bien el hermetismo en el cuerpo técnico es lógico cuando se los consulta por ciertas individualidades en la lista final, Julián va a ir a Qatar. De eso no tiene dudas porque cada vez se afirma con mayor autoridad y naturalidad. Esa misma fuente reconoció que hoy Álvarez está “cuarto o quinto” en el escalafón de los delanteros en la consideración del entrenador, detrás de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María, y peleando con Joaquín Correa por ser el primer reemplazante del ex Racing en el centro del ataque.

El martes Argentina completará esta ventana de setiembre presentándose ante Jamaica, otro adversario sin jerarquía internacional y seguramente, volveremos a un análisis de relativa importancia; es probable que allí Scaloni presente una formación similar a la del debut con Dibu Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi, línea de fondo que sale de memoria y la inclusión de Ángel Di María para acompañarlo a Messi y Lautaro Martínez, también lo es, que siga utilizando esta secuencia de amistosos para observar variantes como primeras opciones del soporte titular y evacuar las últimas dudas en el delineado de la lista de pasajeros a Doha.