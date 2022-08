Massa: "Vamos a ser duros con quienes se afanaron reservas" mediante importaciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer que el Gobierno va a ser "duro" con quienes "afanaron reservas del Banco Central" a través de la sobrefacturación de importaciones. "Vamos a ser duros con quienes hicieron la avivada de afanarle reservas al Banco Central. Es importante defender los dólares para la producción y el abastecimiento de productos, pero a la vez hay que desnudar a aquellos que usaron la competitividad cambiaria para enriquecerse de manera inapropiada", sostuvo el funcionario.

Entre los que sobrefacturaron importaciones, Massa hizo referencia puntual a un "proveedor de servicios muy importante" de Vaca Muerta y a dos operaciones que se hicieron para importar toallas y máquinas tragamonedas.

"A ellos vamos a denunciar por lavado de dinero en los Estados Unidos. Y creo que a los empresarios que obtuvieron cautelares para importar a lo mejor les duele más perder la visa para ir de vacaciones a Estados Unidos", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, en el cierre del evento organizado por el Consejo de las Américas.

Por otra parte, Massa adelantó que este viernes publicará un decreto que permitirá transformar los planes sociales en empleo: dijo que con esa decisión, 200 mil beneficiarios pasarán al mercado laboral durante 2023. También garantizó que se está trabajando en "dos sistemas de refuerzos" para trabajadores formales y para los sectores de indigencia y que, en ese sentido, las asignaciones familiares "sirvan como refuerzo e ingreso adicional".

"Estamos en deuda con los niveles de ingreso, de pobreza. Se necesita una mejora en la distribución del ingreso y políticas más firmes en la lucha contra la pobreza y la indigencia", resaltó. Además, anticipó que el desempleo bajó al 6,7%, lo cual muestra, a su criterio, que el mercado del trabajo "se está recuperando".

Massa planteó, por otra parte, que el congelamiento de la planta de empleados de la administración nacional "no solo alcanza al sector público centralizado, sino también a cada una de las empresas del Estado, como se conocerá en las próximas horas a través de una decisión administrativa". "Eso también viene acompañado con recortes en gastos superfluos y en viajes", añadió.

En cuanto a las tarifas de luz y gas, el ministro destacó la decisión de "cambiar el régimen de distribución de subsidios a la energía, porque quien más consumía, más subsidios recibía". "Ahora, casi 4 millones de argentinos renunciaron a tener los subsidios", subrayó Massa, quien también puntualizó que en agosto se pudieron bajar en casi US$1.100 millones las importaciones de energía.

El funcionario defendió nuevamente el uso de reservas para pagar importaciones de energía, por entender que así "sostuvimos los niveles de producción y garantizamos el abastecimiento, asumiendo que el Estado tenía que enfrentar esa situación".

En tanto, Massa anticipó que en los próximos días se van a lanzar oficialmente dos líneas de crédito, una para aumento de capacidad instalada por $400.000 millones y otra de primer exportación pyme por otros $130.000 millones.

Por último, el ministro propuso a la oposición "encontrar consensos básicos para el desarrollo de la Argentina. Es fundamental lograr acuerdos de políticas de Estado en aquellos temas que hacen al desarrollo. No hay que tener vergüenza con eso".



CONVOCATORIA AL DIÁLOGO

En el cierre del encuentro organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio, el ministro de Economía, afirmó que los dirigentes opositores no deberían tenerle "miedo" al Gobierno para la definición de políticas destinadas al desarrollo y la inclusión social.

"No tenemos que tener miedo de sentarnos alrededor de una mesa con la oposición", aseguró Massa. En un extenso discurso, que superó lo previsto por los organizadores, el funcionario convocó a un diálogo con la oposición a través del Congreso para "encontrar acuerdos en políticas de Estado en temas que hacen al desarrollo".

"En los próximos meses no hay elecciones, hasta marzo o abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina", planteó Massa ante un auditorio de empresarios.

Destacó, además, la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández de convocar a un "acuerdo económico y social para plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo, con una hoja de ruta que tiene a la inflación como uno de los problemas", pero también al "desarrollo" con uno de los "grandes temas a tratar en los próximos días".