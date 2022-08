La orquesta típica "El Arrastre" celebrará los 17 años de su debut

La Orquesta Típica El Arrastre se presentará en el Teatro Lasserre el próximo sábado a partir de las 21:00 para ofrecer un concierto de celebración por el 17 aniversario de su debut en vivo, hecho que justamente ocurriera el 20 de agosto del año 2005 en esta misma sala. En esta oportunidad, la Orquesta repasará al ritmo del bandoneón los clásicos del repertorio tanguero, tanto instrumentales como cantados, junto a Valeria Tomassini y Esteban Riera, reconocidas voces de la ciudad de Buenos Aires que se sumarán al festejo.

"Esperamos con gran entusiasmo este regreso al escenario para hacer lo que tanto nos gusta. Estamos preparando un repertorio de grandes clásicos del tango, especialmente dedicado a nuestros invitados especiales, Valeria y Esteban. En la lista figuran tangos como Trenzas, Vida mía, Mariposita, Afiches, María. Va a ser una muy linda fiesta del tango y la queremos compartir con tanta gente de Rafaela y la región a la que le encanta lo que se llama música ciudadana", expresó a La Opinión el director de El Arrastre, Marcelo Actis.

El cantor Esteban Riera, una de las principales voces del tango actual y figura emblemática del Café de los Angelitos, será uno de los cantantes invitados. Galardonado con premios en la categoría Solista Vocal Masculino, entre ellos el Certamen de Tango Hugo del Carril, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el Festival Nacional del Tango de La Falda y el Premio Clarín, realizó giras internacionales y fue la voz masculina del musical Boccatango de Julio Bocca hasta su despedida mundial de los escenarios.

Por su parte, Valeria Tomassini, integra como solista vocal femenina el elenco estable de "El Querandí", realizando shows a diario junto a figuras como Carlos Gari. Desde 2021, es la voz del espectáculo "Tango Infinito" dirigida por Sabrina y Rubén Veliz en el Paseo de la Plaza. También es la voz femenina de "Alto Tango", la obra dirigida por el bailarín Ricardo Astrada, quien baila junto a Karina Piazza acompañados por grandes maestros de la música.

La Orquesta Típica El Arrastre está integrada por:

• Violines: Jonathan Santillán, Mariana Mascardi, Emirena Auyeros, Rosario Previotto y Abigail Lell.

• Viola: Mateo Actis

• Cello: Betina Scalenghe

• Bandoneones: Emanuel Onisimchuk, Andrés Villareal y Rodrigo Quiroz.

• Guitarra: Emanuel Stampanone.

• Piano: José Ignacio Perren.

• Contrabajo y dirección: Marcelo Actis.

La presentación de El Arrastre es posible gracias al apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y el auspicio de Estudio Pedrotti Abogados y Radio Rafaela. Las entradas tienen un valor de $ 1000 generales y $ 700 para socios del Centro Ciudad de Rafaela (CCR), jubilados y estudiantes de música y se encuentran a la venta en Casa Marcucci; Jalito, tiempo de café y amigos; Escuela de Música 22 de Noviembre y Teatro Lasserre.



RESEÑA DE LA AGRUPACIÓN

La “Orquesta Típica el Arrastre”, se forma a principios de 2005, en Rafaela, provincia de Santa Fe, siendo la idea fundamental de los músicos que la componen, la interpretación y proyección a la comunidad de la música de tango, sobre todo en la formación de orquesta.

Está compuesta por cuatro violines, viola, cello, tres bandoneones, guitarra, piano y contrabajo, en su totalidad músicos de Rafaela y la región.

Desde el momento de su debut en agosto de 2005, la Orquesta, aparte de sus actuaciones en su ciudad de origen, se viene presentando en distintas localidades de nuestra provincia, como Sunchales, San Vicente, San Jorge, y en Santa Fe, en la sala de ATE Casa España en septiembre de 2007.

En el mes de junio de 2008, la agrupación se presentó en la ciudad de Buenos Aires, en el cierre de un congreso empresarial que se realizó en el Hotel Sheraton. También ha ingresado a la Unión de Orquestas Típicas (U.O.T.), entidad con sede en Capital Federal que agrupa a las orquestas de éste género.

Durante 2008 y 2009, la orquesta realizó un “Curso de Perfeccionamiento Orquestal”, a cargo de Ignacio Varchausky, Germán Martínez, Santiago Polimeni, Esteban Falabella y César Rago, todos profesores de la ciudad de Buenos Aires y algunos de ellos catedráticos de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce (OETEB), cursos que culminaron en conciertos brindados en Rafaela y la ciudad de Santa Fe.

En julio de 2009, la Orquesta se presentó en vivo junto con el prestigioso violinista santafesino Ramiro Gallo y la bandoneonista Lucía Ramírez.

Ya en el 2010, se concreta el anhelado proyecto de la edición del primer disco de la Orquesta, grabado en Buenos Aires con la producción artística de Ignacio Varchausky y el auspicio de TangoVía Buenos Aires; el mismo es fabricado y distribuido en todo el país y el exterior por EPSA MUSIC.

La presentación del disco de llevó a cabo en el mítico Teatro 25 de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en diciembre del mismo año.

También durante el 2010 y en el marco de los festejos por el bicentenario, la orquesta se presenta como soporte del mundialmente famoso Sexteto Mayor, actuación llevada a cabo en el Teatro Lasserre de Rafaela; dicho evento contó con la organización del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe.

En el año 2011, realiza un concierto junto al pianista, compositor y arreglador Nicolás Ledesma (pianista entre otros del legendario Leopoldo Federico) y la cantante María Viviana.

Finalmente, en noviembre de 2011, se conoció la nominación del disco para la entrega de los Premios Carlos Gardel, en la terna “Nuevo Artista de Tango”, resultando la Orquesta ganadora de dicho premio, en diciembre del mismo año.

Ya en el 2012, actúa en el ciclo “Música con Ruedas”, realizado durante el último verano, el cual fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela.

También durante ese mismo año, se presenta en el Teatro Municipal 1º de Mayo y en el Teatro Luz y Fuerza, ambos de la ciudad de Santa Fe.

La orquesta también organiza el Festival de Tango de Rafaela, el cual se viene realizando desde el año 2010 y que en la edición 2012 contó con la presencia de grandes figuras, como la Orquesta Arquetípica, dirigida por Ramiro Gallo y el dúo Salgán Falabella.

Como cierre del 2012, la orquesta organizó un curso y posterior concierto junto al violinista, compositor y arreglador Fabián Bertero, nacido en la ciudad de Esperanza y radicado en Buenos Aires.

En 2013, la orquesta se presenta en vivo en la ciudad de Rosario, en la prestigiosa Sala Lavardén y visita por primera vez la ciudad de San Justo (Santa Fe).

En el 2014, en el marco del Festival de Tango de Rafaela, la orquesta se presenta junto al reconocido cantante Hernán Genovese, compartiendo escenario con uno de los mejores grupos del país, el Sexteto Meridional.

También actúa en por primera vez en la ciudad cordobesa de Morteros.

Ya en este 2015, la agrupación se presentó en la edición N° 10 de la Cumbre Mundial del Tango, realizada en los meses de febrero y marzo en la ciudad de Zárate (Provincia de Buenos Aires), y en el Festival de Tango de Rosario.

También ha realizado la grabación de nuevo material, esta vez en formato audiovisual, material que se encuentra en proceso de edición y mezcla.

En 2016, 2017 y 2018, la orquesta sumó numerosas presentaciones en toda la región, actuando recientemente en la ciudad de Santo Tomé, participando en ciclos culturales como el Centro Cultural “La Obra”, en Rafaela, y también abriendo la música del Tango a lugares en los cuales no es habitual escuchar grupos de ese género, como por ejemplo el pub “La Mula”, “Faber Libros”, etc.

Los años de pandemia no han detenido la actividad de la Orquesta; a la realización de videos hechos de manera remota, cada integrante desde su casa, se le suma el estreno de cuatro audiovisuales, esta vez realizados de manera presencial, que fueron posibles gracias al aporte del Instituto Nacional de la Música (INAMU), los cuales fueron publicados con motivo de los 16 años del debut de la agrupación.

La actualidad encuentra a la orquesta en un proceso de renovación y formación de nuevos músicos, sembrando a futuro para que el Tango tenga asegurada su continuidad, estimular el estudio de instrumentos musicales que prácticamente se habían perdido en nuestra zona y continuar disfrutando del gran espectáculo que significa ver una Orquesta Típica en vivo.