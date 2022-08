Rafaela en Acción, con más de 6.100 gestiones

Esta semana, Rafaela en Acción se encuentra en una nueva estación: La Plaza Colón de barrio Villa Dominga, donde permanecerá hasta el viernes 19 de agosto. En las casillas y colectivos, ubicados en la intersección de Edison y Güemes, se realiza un trabajo diario y territorial, escuchando a los vecinos y vecinas para poder ofrecer una respuesta a sus necesidades.

El intendente Luis Castellano junto al jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, se acercaron a dialogar no solo con la ciudadanía sino también con el equipo que forma parte del dispositivo móvil, quienes van conociendo la realidad de cada sector a medida que avanza el recorrido por la ciudad. “Venir siempre es un gusto. Visitar Rafaela en Acción es un momento especial para aquellos que sentimos la política y entendemos que parte de la misma se construye con la cercanía y el contacto con el vecino”, afirmó Lombardo.

Este dispositivo cumple con un objetivo fundamental de la gestión del intendente Luis Castellano: “Llegar a los barrios y escuchar las necesidades de la gente para brindarle los servicios que solicita”. “Esto nos llena de satisfacción pero al mismo tiempo nos exige responsabilidad. Sabemos que la relación con la ciudadanía genera un ida y vuelta que se fortalece en la medida que podamos darle una respuesta”, subrayó.



IDIOSINCRASIA RAFAELINA

Desde la puesta en funcionamiento del dispositivo móvil en el mes de mayo, son más de 6.100 gestiones llevadas a cabo: “La pertenencia al barrio es un factor fundamental de la idiosincrasia de los rafaelinos y rafaelinas”, observó la coordinadora de Servicios Públicos y Transporte, Mónica Andreo. “La construcción de la identidad a partir del lugar en el que habitamos es una cuestión que está muy arraigada en nuestra comunidad. Compramos en los almacenes más próximos, los niños y niñas van a la escuela a pocas cuadras de su casa, nos ejercitamos y disfrutamos de los espacios verdes cercanos. Rafaela en Acción está ahí, sumando trámites y servicios municipales”, agregó Andreo.

Una vecina asistió al colectivo Nº 1 donde se ofrece información sobre los programas de empleo, la posibilidad de confeccionar el currículum vitae, asesoramiento para el uso de Billetera Santa Fe, entre otros. “El servicio es muy bueno. Es la segunda vez que vengo. Hace tiempo tuvo un problema con Billetera Santa Fe y las chicas del colectivo me lo solucionaron. Ahora tengo otro inconveniente así que me acerqué otra vez”, relató sobre el último servicio mencionado.



PAMI y ANSES

Como el primer jueves de cada estación, PAMI y ANSeS estuvieron para resolver los mismos servicios que en sus sedes. En total fueron atendidas 57 personas en el transcurso de la jornada. “Son espacios muy importantes y la gran convocatoria en cada visita lo demuestra. Es el Estado presente en sus diversos estamentos para facilitarle la vida a la ciudadanía”, finalizó Andreo.