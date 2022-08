El Mes del árbol se celebrará con grandes forestaciones, iniciativas y actividades

El intendente Luis Castellano, quien estuvo presente en el encuentro, destacó que “este año se contempla la forestación de más de tres mil especies en diversos sectores de Rafaela, con especies nativas en su mayoría. Creo que cuando uno planifica, y mantiene esta política de estado, se van obteniendo logros. Pero no podemos hacerlo solos, por eso hoy estamos compartiendo con las instituciones y con las empresas de la ciudad”.

“La articulación institucional fortalece el arbolado urbano y las políticas ambientales. Plantar estos árboles son el puntapié de un trabajo conjunto, después viene el tema del mantenimiento, donde hay que seguir haciendo un esfuerzo para que esto siga creciendo”, agregó.

Además, manifestó que “todo lo que venimos haciendo en verde urbano, la red de ciclovías y ciclocarriles son obras que de a poco ponen a Rafaela como una de las ciudades que hace punta en temas ambientales. De hecho, lo compartimos con otras ciudades. Este es el camino, no tengo dudas”.



Articulación

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, resaltó: “A veces se cree que el arbolado es un trabajo solo del municipio, pero no es así y este encuentro es una muestra de eso. Por eso, lo importante es destacar que la articulación institucional también permite el desarrollo de las políticas públicas ambientales en Rafaela. En este caso particular tiene que ver con el arbolado y el aumento de la masa arbórea de nuestra ciudad”.

“En el día de hoy firmamos convenios con empresas que han donado ejemplares e hicimos entrega de un voucher significativo para los clubes que también recibirán árboles para plantar en sus predios, ya que muchas veces tienen predios muy grandes que suman arbolado y también hace a la calidad del aire de nuestra ciudad. Sin dudas, estas políticas ambientales que tienen que ver con trabajar de manera transversal con distintos actores de la ciudad, también nos llevan a que se promueva la concientización ambiental, comprometiendo a quienes asisten o trabajan en estos espacios”.

“Desde el municipio, con el plan de forestación 2022 Rafaela que te quiero verde vamos a estar plantando más de tres mil árboles, que en su mayoría son especies nativas. Y también hay una forestación específica que vamos a hacer en el área industrial, con más de 200 ejemplares. Esta tarea forma parte del compromiso que asume año a año el municipio para promover el cuidado del ambiente con distintas acciones: ya sea la gestión de residuos, el verde urbano y/o el cuidado de los recursos”.



Autoridades presentes

Durante el evento, también estuvieron presentes el subsecretario de Deporte y Recreación, Ignacio Podio; la representante de Vecinales, Vanesa Macagno; e integrantes de diversas áreas municipales. También el gerente general de Remonda Castro, Diego Castro; Gisela Garello, gerente de la sucursal Rafaela de la Mutual Unión; José Pizzi, por el CRAR; Mario Ricotti, por el Club Atlético de Rafaela; Adrián Della Torre, por el Club Ciclista; Carlos Martino y Carlos Bertolaccini por Jockey Club Rafaela; y demás integrantes de las empresas y clubes comprometidos. María Rosa Ferrario por UTN y Gustavo Beccaría, presidente de la vecinal del barrio Villa Aero Club, también se acercaron al lugar.



Compromiso empresarial e institucional

Dentro del plan de arbolado local, existe una iniciativa que se denomina instituciones verdes, que permite a las empresas de la ciudad comprometerse con el arbolado urbano.

En este sentido, la empresa Remonda Castro donó cincuenta ejemplares y la Mutual del Club Unión 47 especies; y en el marco de la Campaña un millón de árboles la empresa Transfers donó 100 especies.

El gerente general de Remonda Castro, Diego Castro, indicó: “Dentro de la empresa tenemos un plan de sustentabilidad y queremos empezar a medir la huella de carbono. Por eso, se decidió que por cada unidad con motor que se comercializa, se va a plantar un árbol. Entonces, en el caso de Rafaela, decidimos junto con la Municipalidad firmar un convenio porque nos parece la manera más eficiente de materializar esta iniciativa, para saber qué plantar, cuándo plantar y sobre todo lo que viene después que es el mantenimiento”.

“En Rafaela creemos que la municipalidad trabaja muy bien este tema y nos parecía que el camino más adecuado, era firmar este convenio. Es una donación de una cantidad de especies determinada y después se verá cuál es la especie y el momento más adecuado para plantarla. A su vez nos sirve internamente para ayudar a generar conciencia con nuestros colaboradores, es el inicio de un plan bastante más completo dentro de la compañía”, agregó.



Arbolado en clubes

Existe también una iniciativa que se denomina "Mi club más verde", que se lleva adelante desde hace tres años en la ciudad y busca dotar de arbolado a los espacios donde los ciudadanos realizan sus prácticas deportivas, vinculando la actividad física con la naturaleza.

En este sentido CRAR, Club Atlético, Jockey Club y Club Ciclista de Rafaela, recibieron más de 200 ejemplares para plantar en sus predios, y una constancia que certifica su compromiso para cuidarlos y asegurar su sano crecimiento.

El presidente del Jockey Club de Rafaela, Carlos Bertolaccini, destacó: “Nos convocó la Municipalidad para otorgarnos un voucher equivalente a una gran cantidad de árboles que van a aportar al club para reforestar. Hace un par de años que lo venimos haciendo, esto empezó luego de que una tormenta tumbara gran cantidad de especies en nuestro predio y la comisión se planteó la reforestación, para que no se pierda ese gran pulmón que hoy prácticamente está en el centro de Rafaela, generando un importante ambiente arbolado y aportando oxígeno para la ciudad”.

“A su vez también empezamos un plan de recuperación patrimonial de 6 hectáreas que las teníamos en desuso, con la construcción de tres nuevos hoyos que también van a demandar árboles para la división de los mismos y a su vez para generar un ambiente apropiado para el desarrollo de la actividad. Esto también va a aportar a lo que está buscando la municipalidad y nosotros también como club, que es seguir generando espacios verdes y sumando árboles en Rafaela”.



Mes del árbol

El Día del Árbol en Argentina se celebra el 29 de agosto. Es una fecha que nos recuerda la importancia de proteger las superficies arboladas como una forma de asegurar que la vida en nuestro planeta siga siendo posible.

En el contexto de esta celebración, durante el mes de agosto, la Secretaría de Ambiente y Movilidad llevará adelante diversas acciones, empezando por el encuentro de hoy entre funcionarios y representantes de empresas y clubes, para la donación, plantación y entrega de especies.

Un segundo encuentro, se realizará con los representantes de las vecinales de la ciudad, para presentar el plan de arbolado urbano local y el cronograma de forestación por barrio, con el objetivo de poder generar un espacio de encuentro y consultas, sobre la tarea estipulada para el año y la información que es pertinente que llegue a los vecinos y vecinas de cada sector.

Un tercer evento, será el apadrinamiento de árboles y entrega de frutales en el “Crecer Juntos”. Un programa ya afianzado en la ciudadanía, que se realiza desde hace 26 años, lleva plantados más de 4300 árboles en toda la ciudad y celebrará este año sus 28° ediciones.

Finalmente se continuará con la plantación de especies nativas en la ciudad y la promoción de su cuidado, a partir del apadrinamiento de ejemplares y las forestaciones masivas. Aprovechando los trabajos de forestación que se estarán llevando adelante en diferentes sectores de la ciudad, y el interés ciudadano en relación al arbolado público. Sumar compromiso ciudadano para la protección de los árboles es fundamental para que las especies crezcan generando beneficios en la comunidad.

Estas iniciativas manifiestan el compromiso del estado local con el medio ambiente, a partir de una política activa en materia del arbolado público, involucrando actores y sectores, e inculcando a los ciudadanas valores esenciales como el respeto, el cuidado y la preservación del ambiente.