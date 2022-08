Doha será una capital albiceleste

(Especial para LA OPINION). - El calendario se va ajustando y la brecha entre estos días y el pitazo inicial del lunes 21 de noviembre, es cada vez menor; el Mundial de Qatar será el primero en los países árabes y también el que se va a disputar casi totalmente en una sola sede, en consecuencia, su capital Doha, se convertirá por un puñado de días antes de la Navidad, en el amplificador de la pasión de un deporte que conlleva en su propia esencia esa estirpe indelegable.

Desde que se conoció la designación para esta nueva edición de la ex Copa Jules Rimet, esa era la denominación hasta el Mundial de Méjico en 1970, los análisis extradeportivos pusieron énfasis en las notables diferencias culturales y religiosas que imperan en las naciones que se rigen por el Corán, el sagrado libro islamita cuyos postulados están en las antípodas muchas veces, de los comportamientos en occidente.

La experiencia de esta bitácora de trabajo en relación a la Selección Argentina en 1995 con motivo de la realización de la Copa Rey Fahd disputada en Riad, nos permitió acceder a una parte de esos comportamientos colectivos y de sus inflexibles imposiciones, Arabia Saudita único paso fronterizo terrestre con la península qatarí, conservaba entonces un perfil de rigidez casi inaceptables para nuestros parámetros educativos, que a pesar de las décadas pasadas, tal matriz se ha extendido a los países costeros donde, según los testimonios de los residentes, son algo más laxos en función del alto porcentaje de extranjeros que se encuentran radicados en esos emiratos, superando demográficamente incluso a los nativos.

Esta competencia deportiva que se avecina va a colocar blanco sobre negro a esos rasgos culturales de todo el planeta y pedirá a cambio como nunca antes, tolerancia y respeto por símbolos y creencias ya que todas son de corte profundamente religiosas.

Los hinchas argentinos se han ganado la fama de creativos en sus consignas y masivos en sus presencias al menos en la última década; la “invasión” a Brasil marcó un hito en la historia de los mundiales pero la vecindad y la eterna rivalidad fueron los motores de esa motivación que impulsó a decenas de miles de simpatizantes albicelestes a cruzar las fronteras y decretar rotundas localía jugara donde se jugase; sin embargo la procesión hacia Moscú 4 años más tarde dejó a todos pasmados, no se trataba entonces de distancias sino de pasión y volvimos a replicar en los estadios rusos, ese contexto de pertenencia que solo los nacidos por estos lares, suelen reflejar.

Lo que vendrá ahora en Qatar será otra constatación de la vigencia de ese contrato social no firmado entre los colores de una casaca nacional y la fe de esta “iglesia maradoneana” que trasciende países y circunstancias.



“ESPERAMOS MÁS DE 30.000 ARGENTINOS EN QATAR’’

Esta estimación corre por cuenta del Cónsul de nuestro país en Doha Manuel Paz al que entrevistamos hace unos días en Radio El Espectador y que ya viene trabajando con todo su equipo diplomático, en la organización de los servicios que esta embajada brindará a quienes viajen para alentar al equipo de Lionel Scaloni “todavía no tenemos un número exacto de compatriotas ya que FIFA no termino de entregarle todavía al Comité Supremo, el ente organizador del Mundial, los números finales de las entradas adquiridas por argentinos, pero si nos basamos en los torneos pasados y la expectativa que percibimos en esta oportunidad, creemos que esa cálculo de 30.000 va a ser superado. Ese dato también nos va a permitir saber, cuanto de ellos van a residir por esos días aquí en Qatar y cuantos otros solo vendrán para los partidos pero que sus lugares de alojamiento, podrían estar en ciudades vecinas como Dubái a favor de un nuevo programa que lanzaron las aerolíneas con la modalidad de ir y regresar en el día del evento, facilitando así las exigencias administrativas y para ello se han seleccionado además de Dubai en Emiratos Árabes, Kuwait City, Riad y Yeda en Arabia y Móscate en Omán.

Sabemos que ya hay muchos argentinos que han tomado reservas en otras ciudades cercanas, por lo tanto es muy importante recordar que según nos han explicado desde la organización y atendiendo que hay dificultades con la oferta de hospedajes en Qatar, la condición para ingresar al país y asistir a los encuentros, además de contar con el ticket de ese partido, el boleto de avión que acredite el regreso en el día, sería suficiente para obtener el ID Car que es la identificación del aficionado, condición sine qua non para poder realizar exitosamente los trámites aduaneros”.

El Cónsul en Doha, también abordó el tema sobre normas de conducta y características de la gran sede mundialista “los temas de seguridad habitualmente están garantizados, por estadísticas, es uno de los países mas seguros del mundo, por supuesto que al ser un acontecimiento de gran envergadura, hay gente que llegará desde distintas partes para aprovecharse de estas situaciones de venta ilegal de cosas o robos menores, con lo cual deberán ser precavidos. En los temas de respetar hábitos, nosotros con cancillería estamos armando una guía de recomendaciones que vamos a publicar en breve, el centro va a ser el respeto por las leyes locales que se pueden conocer oficialmente, sin atender el sensacionalismo, yo espero no tener mayores incidentes, a pesar de las diferencias culturales que son significativas”.

En ese mundo de ensueños y alejado de nuestros patrones culturales, se va a jugar el próximo Mundial, en definitiva, un desafío mayúsculo para toda la humanidad.