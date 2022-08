Lunes hiperactivo: Massa avanza con el recorte de subsidios y bono previsional

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer su primera reunión con el nuevo equipo de la Secretaría de Energía, con el fin de avanzar con el recorte de subsidios a las tarifas. Massa se reunió con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y su equipo, y se espera que comiencen a aplicarse las quitas de subsidios que permitirán un ahorro de unos $110.000 millones en lo que resta del año. También participaron del encuentro Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Asesores; y Darío Martínez, secretario de Energía saliente; entre otros funcionarios.

Sobre el esquema de segmentación ya iniciado se sumará una nueva fase en la que el Estado buscará otra instancia de ahorro fiscal y también en el consumo de energía para un grupo de hogares. El nuevo sistema apuntará al universo de otros 9 millones de usuarios que sí realizaron el trámite para continuar recibiendo una asistencia del Estado para pagar el precio de los servicios públicos. De todas formas, excluye a aquellos que son alcanzados por la tarifa social.

Según estimaciones oficiales, un 80% de los usuarios quedarán fuera de esta nueva medida, ya que consumen energía por debajo del tope subsidiado que establecerá la reglamentación. El 20% restante, aseguran en Economía, concentran el 50% del consumo total de luz y gas.

De los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kwh y tendrán incrementos cuando superen ese tope. Así se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares.

En el caso del gas, la implementación del tope tendrá distintas variantes, ya que no es posible estipular un criterio unificado en todo el país por distintos motivos. La quita de subsidio se realizará por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad.

El Gobierno estima que el nuevo esquema de subsidios que además de la segmentación ya puesta en marcha incluirá un tope de consumo subvencionado, le implicará al Estado un ahorro fiscal poco menor al 1% del PBI, lo que serían unos $500.000 millones anuales.

Los últimos meses le insumieron al Estado una importante cantidad de divisas para abastecer la demanda industrial y residencial de energía durante los meses más fríos del año. Entre junio y julio el Gobierno pagó aproximadamente unos US$ 4.200 millones.

Para agosto, esas importaciones bajarían desde un estimado inicial de US$ 1.890 millones hasta US$ 1.250 millones, por cuestiones climáticas y una mayor llegada de energía eléctrica desde Brasil, lo que liberará el gas para priorizar la demanda residencial, comercial e industrial.

En el encuentro de este lunes participaron también los funcionarios que protagonizarán el recambio en el área.

Estuvieron Gonzalo Soriano, subsecretario de Planificación Energética saliente y su reemplazo, Cecilia Garibotti; Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica saliente y su reemplazante, Santiago Yanotti.

También participaron Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos saliente, y Federico Bernal, su reemplazante.



CON RAVERTA POR EL

BONO PARA JUBILADOS

Por otra parte, Massa, analizó junto a la titular del ANSES, María Fernanda Raverta, las características del bono que se les entregará a los jubilados y pensionados para compensar la inflación de los últimos meses. De la reunión también participó el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, quien es el encargado de "la caja" del Estado y conoce los límites disponibles.

Las características de este ingreso se conocerán el miércoles a las 17 junto al porcentaje de aumento que corresponde a partir de la Ley de Movilidad Jubilatoria. En principio sería por única vez y se cobraría con los haberes correspondientes a agosto. El análisis de hoy no sólo incluyo el monto sino también el universo de beneficiarios.

Massa señaló que financiará este refuerzo con un adelanto del impuesto a las Ganancias para unas 2000 grandes empresas, con el que pretende recaudarse unos $ 200 mil millones de pesos. De esta forma el Gobierno intentará paliar la situación de un sector muy afectado por la inflación que en julio superó el 7%.

Será el segundo bono de ayuda que entregará este año la administración de Alberto Fernández, debido a la descontrolada suba de precios. Luego del fogonazo de 6,7% que se produjo en marzo el Gobierno otorgó dos refuerzos de $ 6 mil que se pagaron en abril y mayo.

Esta semana se inició el cronograma para que beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cobren un adicional de $ 11 mil, también como consecuencia del alza de los alimentos.

Los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) que hayan presentado la Libreta de AUH también accederán a un plus. En este caso el monto es de $10.772, correspondientes al 20% de la asignación que fue retenido durante el año pasado. También accederán al beneficio aquellos inscriptos en el Programa Alimentar. Alcanza a cerca de 2,5 millones de hogares que cobrarán entre $9.000 y $18.000.



CON FERRARESI

Al final del día, Massa se reunió con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para evaluar los proyectos que están en marcha en materia de vivienda en todo el país. "Un gusto revisar las metas de inversión pública con el ministro @jorgeferraresi, su profesionalismo para la evaluación de proyectos y análisis de números es clave para avanzar en todas las acciones que lleva adelante el @MinHabitatAR", publicó Massa en su cuenta de Twitter. (NA)